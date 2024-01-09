Вернуть территории не получится. Сейчас лучшее время для переговоров – Карасев

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Для Украины сейчас наступило лучшее время для того, чтобы попытаться заморозить конфликт и добиться мира с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости.LIVE» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, обеспечить военную победу Украина в ближайшее время не сможет, не дадут ей и новых больших партий оружия.

«Сейчас – лучшее время для переговоров. Путин не победил, Украина не проиграла, хотя мы не выиграли контрнаступление и не деоккупировали территории, но это уже более перспективная задача, на среднесрочную перспективу – деоккупация всех территорий. Но то, что Украина сохранилась, она есть, принимает решения, функционируют политические и экономические институты, хотя в усеченном и ослабленном виде. То, что Украина воюет, продолжает воевать, и сколько говорили раньше, что фронт рухнет – не рухнул. Значит, это уже и есть победа Украины. Сейчас, если дальше продолжать войну и рассчитывать в ближайшее время на новое наступление, – для этого нет ресурса мобилизационного, оружейного, вооружений не хватает. И сейчас Запад и США не нацелены на то, чтобы с помощью военно-промышленного комплекса, с помощью нового финансирования, а если даже откроется финансирование на производство военной продукции, новой военной продукции – это длительный процесс со сложной окупаемостью, для этого нужны годы, контракты и так далее, на годы вперед. То сейчас эти факторы не работают, лучше сейчас ситуацию заморозить и тогда уже решать вопрос о безопасности Украины», – заявил Карасев.

Эксперт отмечает, что при этом Украина может изменить подходы к тому, как возвращать потерянные территории.

«Эти территории никто не признает российскими, просто война, наступление ради деоккупации, активные военные действия завершаются, и весь приоритет на внутреннее восстановление Украины. Экономическое, институциональное, политическое и так далее. И главный здесь приоритет – стабильность и устойчивость… Не война, а безопасность на первом плане, а деоккупация переносится, потому что ее невозможно достичь в ближайшее время. И второй момент – меняются акценты, каким способом вернуть эти территории», – резюмировал политолог.