Вернутся ли грузовики на Крымский мост, как обещает Аксёнов?

Возможность запуска движения грузовиков по Крымскому мосту в настоящее время обсуждается и зависит от соблюдения требований безопасности. Пока что грузоперевозки идут по сухопутному маршруту, и водители к нему уже привыкли, заявил в интервью ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас обсуждается возможность пропускать через мост пустые грузовики, возможно, такое решение будет до Нового года. Автомобили с грузом – к марту. Необходимо понять, сколько времени будут занимать вопросы безопасности, как будет проходить досмотр. Есть планы увеличить количество людей на досмотровые мероприятия, но решений пока нет. Сейчас ограничения для грузовиков на мосту связаны исключительно с вопросами безопасности», – подчеркнул глава региона.

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По его оценке, сегодня с логистикой проблем нет, поскольку через сухопутный коридор ежесуточно перемещаются от 300 до 700 автомобилей. Среди «нюансов» маршрута через Мариуполь и Мелитополь глава Крыма назвал отсутствие мобильной связи вдоль трассы, что осложняет работу навигационных систем. Кроме того, в Запорожской области и ДНР действует комендантский час.

С 11 декабря проезд по Крымскому мосту ограничили всем грузовым автомобилям, перенаправляя их на паромную переправу или по сухопутному коридору. Но на переправе к транспортировке допускаются только продуктовые товары, медикаменты и первой необходимости. Очередь на данный момент растянулась на трое суток.

Ехать через Таганрог многие водители не хотят, поскольку это удлиняет маршрут и делает его опасным не столько из-за угрозы обстрела со стороны ВСУ, сколько из-за аварий на обледенелой дороге: трассу через Мелитополь и Мариуполь отремонтировали, но обслуживать ее некому, противогололедной обработки нет. В конце прошлой недели из-за гололёда на участке от Мариуполя до Бердянска грузовики стояли в ожидании, пока лед не растаял.

Руководитель Ассоциации грузоперевозчиков Крыма, в прошлом первый министр транспорта после перехода в Россию Анатолий Цуркин отметил «ПолитНавигатору», что сроки и условия грузоперевозок по Крымскому мосту обозначит Федеральная служба безопасности.

«Сейчас сложно просчитать какие-либо моменты, связанные с тем, будет ли грузовое движение, не будет ли грузового движения. Если говорить о запуске пустых грузовиков, то здесь на первом месте стоит безопасность. Мы прекрасно знаем, как она плохо соблюдалась прежде, что привело к теракту 8 октября, – подчеркнул Цуркин. – Поэтому сегодня функции обеспечения безопасности на Крымском мосту переданы от Росгвардии к ФСБ, и только ФСБ может в той или иной мере принимать решение о запуске грузового автомобильного движения. Поэтому естественно, что путь через Крымский мост более короткий, более выгодный для перевозчиков, всем понятен и удобный. Хотя есть альтернативный маршрут через новые территории. Поэтому здесь однозначно можно сказать, что как только, так и сразу. Все лежит в плоскости безопасности, а потом уже в плоскости перевозок».