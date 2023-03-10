Вернувшаяся в Крым днепровская вода принесла минусы, но больше плюсов

После возобновления работы Северо-Крымского канала потребность в строительстве опреснительных станций морской воды отпала, как и еще одного водохранилища для нужд Симферополя.

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В наливных водохранилищах Крыма закачено 170 миллионов кубометров воды – такого объёма никогда не было, – отметил он. – Но с учётом работы Северо-Крымского канала могу сказать, что угрозы Крыму в части водообеспечения и водоснабжения нет никакой. С учётом того, что канал открыли, отпала необходимость строить опреснительные установки и водохранилище на территории Симферополя. Поэтому объёма воды достаточно, баланс воды теперь восстановлен, подземных вод в том числе. Поэтому Крыму сегодня с точки зрения обеспечения водой можно спать спокойно».

Опреснительные станции на 20 тысяч кубометров воды в сутки собирались строить в Ялте и поселке Николаевка на Западном побережье Крыма, и это при том, что ялтинский регион получает больше всего осадков и снабжен большим количеством горных источников. Изначально эксперты предупреждали о пагубности затеи с опреснением морской воды, поскольку 50% отходов при ее выработке составляет минеральный осадок, который при возврате в морскую среду не растворяется, а ложиться солевым панцирем на дно, что губительно для гидробиоты.

Что касается водохранилища для нужд Симферополя, под него предполагалось задействовать котлован разработки щебня, который и без того подлежит рекультивации по окончанию добычи. А дополнительный водоем мог аккумулировать до 15 миллионов кубометров воды, приходящей с паводками с гор.

С заполнением водой Северо-Крымского канала вернулась проблема подтоплений в селах. Вода стоит в подвалах и поднимается в огородах, особенно на низинных участках. Еще при строительстве канала и первом запуске воды стало понятно, что до 40% уходит фильтрацией через русло и нужно принимать меры, чтобы избежать заболачивание территорий.

«Отсутствие воды — это больше минус, чем её присутствие, поскольку 11 водохранилищ питается и из Северо-Крымского канала. А такие города как Симферополь, Керчь, Феодосия, Судак черпают в основном воду из Днепра, в том числе для промышленности. Вероятно, какие-то минусы или какие-то негативы будут из-за поступления воды, но это уже, наверное, надо сопоставлять плюсы и минусы и решать на локальном уровне. В любом случае лучше переизбыток воды, чем её нехватка, особенно у нас в Крыму», – отметила руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Наталья Мирзоева.

Еще одна проблема, с которой должен помочь справиться Северо-Крымский канал – засоление Сиваша и Азовского моря. За 8 лет без днепровской воды соленость Сиваша достигла 120 промилле, превратив воду в минерализованную рапу, где могут жить единичные микроорганизмы. Засоление Азовского моря привело к тому, что туда мигрировали крупные медузы-корнероты, превращая летом прибрежные акватории в кисель. С запуском днепровской воды популяция медуз стала сокращаться, и ситуация за несколько лет стабилизируется.