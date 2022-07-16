Вернувшаяся в Россию Овсянникова пошла на новый скандал – теперь напротив Кремля

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Марина Овсянникова, устроившая провокацию в эфире Первого канала с требованием остановить СВО на Украине, потом беспрепятственно уехавшая за границу, не найдя радушного приема в Киеве, вновь вернулась в Москву – под предлогом необходимости забрать с собой детей.

Однако вместо решения семейных проблем Овсянникова пошла на шаг, грозящий ей тюремным заключением. Она развернула плакат с оскорблениями президента РФ и российской армии на набережной в центре Москвы напротив стен Кремля. Овсянникова не была задержана, но её действия, по мнению наблюдателей, попадают под статьи уголовного кодекса.

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«У Овсянниковой иссякли гранты и популярность. А про своих детей она уже и не вспоминает. Либерализм головного мозга разрушает всё, друзья. Избегайте его», – отмечает телеграм-канал медиатехнолога Дмитрия Кирьяна.

Странность поведения Овсянниковой признает даже печально известная Ксения Собчак.

«Похоже на актерство и показательное геройство? К сожалению. Как Марина собиралась бороться за детей, сделав все, чтобы быть арестованной? Значит ли это, что цель быть арестованной выше цели бороться за детей? Непонятно», – комментирует Собчак.

Учитывая появлявшиеся в СМИ версии о связях Овсянниковой с западными посольствами, можно предположить, что одиночный пикет напротив Кремля заранее преследовал цель создать ещё одну «жертву репрессий» в России.

«Это называется одиночный пикет? А по-моему, это называется продажа Родины за западные плюшки. Надеюсь, что так думаю не только я», – комментирует телеведущий Роман Бабаян.

Его коллега Руслан Осташко обращает внимание на сходство перфоманса Овсянниковой с другими заукраинскими акциями.

«Рядом с экс-сотрудницей «Первого канала» лежат детские игрушки «в крови». Опыт организации таких перфомансов Овсянникова, судя по всему, переняла у укробешенок, пока была в Германии. Там от этой пакости уже устали, так что она решила попробовать провернуть подобное в России. Очень зря, у нас такое терпеть не будут», – считает Осташко.