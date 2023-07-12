Вернувшиеся из Турции «азовцы» могут быть русскими торпедами – украинский политолог

Не исключено, что возвращение командиров нацистского «Азова» было согласовано турецкой и российской стороной с далеко идущими планами по дестабилизации политической обстановки на Украине.

Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Нельзя исключить, что это определённая игра, совместная игра Турции и России. Потому что в Украину возвращаются не просто лидеры «Азова», а политические фигуры. У нас уже была Надя Савченко, помним, какой турбулентный эффект на политическую систему имело её возвращение. Конечно, наверное, не такой, как рассчитывали в России, но всё же имело эффект. И сегодня в Украину возвращаются и политические фигуры, безусловные герои, символические фигуры, у которых тоже могут быть свои политические амбиции. Они провели много времени в Турции, размышляя не только о военных перспективах, но и о политическом будущем страны. И эти люди могут составить конкуренцию всем – и Залужному, и Зеленскому. И это абсолютно может не означать, что они там чьи-то агенты. Просто кто-то может посчитать, что этот инструмент, этот фактор может повлиять определённым образом на украинскую политическую систему. Может быть, это элемент подготовки к каким-то электоральным процессам», – сказал Бортник.

По его словам, теперь в подтверждении данной гипотезы нужно смотреть на реакцию Москвы.

«Будем смотреть по рукам. Будут ли санкции со стороны России в отношении Турции, насколько ухудшатся реальные отношения, будут ли сворачиваться экономические и политические совместные проекты. Потому что отношения России и Турции переживали разные фазы – как на горке были, так и в яме. Если со стороны России не будет резких движений, направленных на ухудшение отношений с Турцией, а всё ограничится только риторикой, тогда эта версия приобретёт ещё чуть больше аргументации – версия в отношении «эффекта Савченко», – объяснил политолог.