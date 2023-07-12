Вернувшиеся из Турции «азовцы» могут быть русскими торпедами – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
12.07.2023 10:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Турция, Украина


Не исключено, что возвращение командиров нацистского «Азова» было согласовано турецкой и российской стороной с далеко идущими планами по дестабилизации политической обстановки на Украине.

Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не исключено, что возвращение командиров нацистского «Азова» было согласовано турецкой и российской стороной с...

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«Нельзя исключить, что это определённая игра, совместная игра Турции и России. Потому что в Украину возвращаются не просто лидеры «Азова», а политические фигуры. У нас уже была Надя Савченко, помним, какой турбулентный эффект на политическую систему имело её возвращение. Конечно, наверное, не такой, как рассчитывали в России, но всё же имело эффект. И сегодня в Украину возвращаются и политические фигуры, безусловные герои, символические фигуры, у которых тоже могут быть свои политические амбиции.

Они провели много времени в Турции, размышляя не только о военных перспективах, но и о политическом будущем страны. И эти люди могут составить конкуренцию всем – и Залужному, и Зеленскому. И это абсолютно может не означать, что они там чьи-то агенты. Просто кто-то может посчитать, что этот инструмент, этот фактор может повлиять определённым образом на украинскую политическую систему. Может быть, это элемент подготовки к каким-то электоральным процессам», – сказал Бортник.

По его словам, теперь в подтверждении данной гипотезы нужно смотреть на реакцию Москвы.

«Будем смотреть по рукам. Будут ли санкции со стороны России в отношении Турции, насколько ухудшатся реальные отношения, будут ли сворачиваться экономические и политические совместные проекты. Потому что отношения России и Турции переживали разные фазы – как на горке были, так и в яме.

Если со стороны России не будет резких движений, направленных на ухудшение отношений с Турцией, а всё ограничится только риторикой, тогда эта версия приобретёт ещё чуть больше аргументации – версия в отношении «эффекта Савченко», – объяснил политолог.

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