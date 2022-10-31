Вернувшийся из Киева в Крым пиарщик высмеял «великую украинскую перемогу»

31.10.2022  17:11 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Дзен, Крым, Россия, Украина, Финансы
Новости Украины

Политтехнолог Захар Чистяков, долгое время работавший в Киеве, затем проживший несколько лет в Грузии, а недавно вернувшийся в Крым, с сарказмом прокомментировал сообщение украинских СМИ о том, что на некоторых киевских маршрутах теперь можно рассчитаться банковской картой:


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 «Долго смеялся, читая на прошлой неделе великую украинскую пэрэмогу… На некоторых, Карл! Я как приехал в Крым, брат посоветовал, и я просто скачал банковское приложение, за 2 минуты зарегился, открыл счёт, закинул туда крипты и… сразу сходил в магазин, рассчитавшись телефоном.

А потом, через день, поехал в сам Симферополь. На ПАЗике, из областного центра «Третий массив». ПАЗики ходят раз в час-два. Но и там я спокойно рассчитывался. Я не ходил даже в банк! Пэрэмога так пэрэмога…

Да тут на рынке у всех есть терминалы. Даже в платных туалетах. Причём везде по Крыму. А это даже не столица», – написал Чистяков.

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