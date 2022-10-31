Вернувшийся из Киева в Крым пиарщик высмеял «великую украинскую перемогу»

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Новости Украины

Политтехнолог Захар Чистяков, долгое время работавший в Киеве, затем проживший несколько лет в Грузии, а недавно вернувшийся в Крым, с сарказмом прокомментировал сообщение украинских СМИ о том, что на некоторых киевских маршрутах теперь можно рассчитаться банковской картой:

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«Долго смеялся, читая на прошлой неделе великую украинскую пэрэмогу… На некоторых, Карл! Я как приехал в Крым, брат посоветовал, и я просто скачал банковское приложение, за 2 минуты зарегился, открыл счёт, закинул туда крипты и… сразу сходил в магазин, рассчитавшись телефоном. А потом, через день, поехал в сам Симферополь. На ПАЗике, из областного центра «Третий массив». ПАЗики ходят раз в час-два. Но и там я спокойно рассчитывался. Я не ходил даже в банк! Пэрэмога так пэрэмога… Да тут на рынке у всех есть терминалы. Даже в платных туалетах. Причём везде по Крыму. А это даже не столица», – написал Чистяков.