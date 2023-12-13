Вернувшийся из Москвы ЦРУшник: Санкции против русских не сработали

Вадим Москаленко.  
13.12.2023 15:00
  (Мск) , Киев
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Дзен, Москва, Общество, Россия, Санкции


Введенные странами Запада санкции не оказали заметного влияния на жизнь людей в России.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил недавно вернувшийся из Москвы экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Введенные странами Запада санкции не оказали заметного влияния на жизнь людей в России. Об...

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«Повлияли ли санкции на жизнь в столице России?» – поинтересовался ведущий.

«Нет. Это живой город. Например, было 7:30 вечера, мне надо было разменять немного денег. Я спросил консьержа он посоветовал пойти в банк. Мы пошли в банк, а он был переполнен людьми, они работали на полную катушку. Все столы были заняты», – ответил Джонсон.

Он подчеркнул, что в России даже дорогие магазины заполнены посетителями.

«Видели ли вы те сцены из метро Токио, где людей заталкивают в вагоны? Примерно так всё и было в универмаге ГУМ, который находится прямо напротив Красной площади. Я никогда не видел столько людей внутри.

Активность повсюду. Здесь очень оживлённо, улицы просто забиты машинами. Час-пик здесь был бы как в Манхэттене», – вспомнает бывший сотрудник американской спецслужбы.

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