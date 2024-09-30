Вернувшимся с СВО не придется возвращаться на мирные зарплаты

Елена Острякова.  
30.09.2024 18:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 963
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Российскому правительству придется платить демобилизованным участникам СВО высокие зарплаты даже после окончания боевых действий.

Об этом в интервью «Форбс» заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российскому правительству придется платить демобилизованным участникам СВО высокие зарплаты даже после окончания боевых действий....

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«Попробуйте полмиллиона человек, которые получали надбавки за участие в боевых действиях, вернуть на зарплату в десять раз меньшую. Это даже не про них. Это про их семьи, которые за это время взяли ипотечный кредит, купили машины, стали учить детей. Они вышли на другой уровень расходов», – сказал Аузан.

Он предполагает, что в России сохранится большая «армия мирного времени». Вторым важным фактором экономист считает свертывание мощного военного производства, которое за последние два года развернулось в стране.

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