Вернувшимся с СВО не придется возвращаться на мирные зарплаты

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Российскому правительству придется платить демобилизованным участникам СВО высокие зарплаты даже после окончания боевых действий.

Об этом в интервью «Форбс» заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Попробуйте полмиллиона человек, которые получали надбавки за участие в боевых действиях, вернуть на зарплату в десять раз меньшую. Это даже не про них. Это про их семьи, которые за это время взяли ипотечный кредит, купили машины, стали учить детей. Они вышли на другой уровень расходов», – сказал Аузан.

Он предполагает, что в России сохранится большая «армия мирного времени». Вторым важным фактором экономист считает свертывание мощного военного производства, которое за последние два года развернулось в стране.