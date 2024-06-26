«Верные путинисты» – в Киеве запретили жителям Кубани называться казачеством
Настоящими «свободными казаками» могут называться только те, кто воюет на стороне неонацистов.
Об этом в эфире интернет-канала «Украинские студии стратегических исследований» заявил политолог и перерожденец Николай Волгов, передаёт корреспондент
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«Кубань пытается нам преподносить российская пропаганда. Кубанский казачий хор, который отметил 200-летие коллектива, превратился в очень мощный пропагандистский инструмент, и остаётся таким сейчас.
Его художественный руководитель Виктор Захарченко, верный путинист, со свободным казачеством он не имеет почти ничего общего», – рассуждал Волгов.
«Сейчас существуют два течения. Первое – официальное, которое попадает под процесс заказачивания, потому что сейчас появился тренд на институализацию казачества. И понимая этот тренд, Кремль создал такое себе реестровое казачество.
Второе течение – та, которая позиционирует себя как свободное казачество, не прокремлевское. Сейчас уже есть отряды, которые принимают участие в боевых действиях», – утверждает он.
Спасибо!
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