«Верные путинисты» – в Киеве запретили жителям Кубани называться казачеством

Вадим Москаленко.  
26.06.2024 19:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Настоящими «свободными казаками» могут называться только те, кто воюет на стороне неонацистов.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинские студии стратегических исследований» заявил политолог и перерожденец Николай Волгов, передаёт корреспондент

Настоящими «свободными казаками» могут называться только те, кто воюет на стороне неонацистов. Об этом...

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«Кубань пытается нам преподносить российская пропаганда. Кубанский казачий хор, который отметил 200-летие коллектива, превратился в очень мощный пропагандистский инструмент, и остаётся таким сейчас.

Его художественный руководитель Виктор Захарченко, верный путинист, со свободным казачеством он не имеет почти ничего общего», – рассуждал Волгов.

«Сейчас существуют два течения. Первое – официальное, которое попадает под процесс заказачивания, потому что сейчас появился тренд на институализацию казачества. И понимая этот тренд, Кремль создал такое себе реестровое казачество.

Второе течение – та, которая позиционирует себя как свободное казачество, не прокремлевское. Сейчас уже есть отряды, которые принимают участие в боевых действиях», – утверждает он.

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