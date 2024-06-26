«Верные путинисты» – в Киеве запретили жителям Кубани называться казачеством

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Настоящими «свободными казаками» могут называться только те, кто воюет на стороне неонацистов.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинские студии стратегических исследований» заявил политолог и перерожденец Николай Волгов, передаёт корреспондент

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Кубань пытается нам преподносить российская пропаганда. Кубанский казачий хор, который отметил 200-летие коллектива, превратился в очень мощный пропагандистский инструмент, и остаётся таким сейчас. Его художественный руководитель Виктор Захарченко, верный путинист, со свободным казачеством он не имеет почти ничего общего», – рассуждал Волгов.

«Сейчас существуют два течения. Первое – официальное, которое попадает под процесс заказачивания, потому что сейчас появился тренд на институализацию казачества. И понимая этот тренд, Кремль создал такое себе реестровое казачество. Второе течение – та, которая позиционирует себя как свободное казачество, не прокремлевское. Сейчас уже есть отряды, которые принимают участие в боевых действиях», – утверждает он.