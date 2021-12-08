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Согласно последнему отчету Международного валютного фонда (МВФ), Косово имеет самый высокий уровень бедности на Балканах.

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным МВФ, индекс бедности у Косово в минувшем 2020 году составил 23,4%. В 2019 году был на уровне 20,9%.

МВФ рассчитывает показатель на основе данных Всемирного банка, относя к бедным людей, живущим менее чем на пять с половиной долларов в день, если судить по стандартному индексу покупательной способности.

В соседней Албании в 2020 году треть населения, или 32,6% были бедными, при этом 31,8% находились на грани бедности. В 2021 году в этой стране ожидается небольшое снижение уровня бедности до 30,8%. При этом, по данным МВФ, охват населения социальной защитой в Албании – один из самых низких на Западных Балканах.

Таким образом, выходит, что уровень жизни в Косово даже выше, чем в Албании.

В Северной Македонии уровень бедности достиг 18% по сравнению с 16,9% в 2019 году, а в Черногории он значительно вырос с 14,5% в 2019 году до 20% в 2020 году.

Самый низкий уровень бедности на Балканах – в Сербии и составляет он 17,4%, практически не изменившись по сравнению с 2019 годом, когда составлял 17,3%.

При этом албанцы являются самыми верными и последовательными союзниками США на Балканах, при помощи которых Вашингтон проводит свою экспансионистскую политику в регионе.