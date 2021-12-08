Верные союзники США албанцы – самые нищие люди на Балканах

08.12.2021  19:39 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Албания, Балканы, Дзен, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, США


Согласно последнему отчету Международного валютного фонда (МВФ), Косово имеет самый высокий уровень бедности на Балканах.

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Согласно последнему отчету Международного валютного фонда (МВФ), Косово имеет самый высокий уровень бедности на...

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По данным МВФ, индекс бедности у Косово в минувшем 2020 году составил 23,4%. В 2019  году был на уровне 20,9%.

МВФ рассчитывает показатель на основе данных Всемирного банка, относя к бедным людей, живущим менее чем на пять с половиной долларов в день, если судить по стандартному индексу покупательной способности.

В соседней Албании в 2020 году треть населения, или 32,6%  были бедными, при этом 31,8% находились на грани бедности. В 2021 году в этой стране ожидается небольшое снижение уровня бедности до 30,8%. При этом, по данным МВФ, охват населения социальной защитой в Албании – один из самых низких на Западных Балканах.

Таким образом, выходит, что уровень жизни в Косово даже выше, чем в Албании.

В Северной Македонии уровень бедности достиг 18% по сравнению с 16,9% в 2019 году, а в Черногории он значительно вырос с 14,5% в 2019 году до 20% в 2020 году.

Самый низкий уровень бедности на Балканах – в Сербии и составляет он 17,4%, практически не изменившись по сравнению с 2019 годом, когда составлял 17,3%.

При этом албанцы являются самыми верными и последовательными союзниками США на Балканах, при помощи которых Вашингтон проводит свою экспансионистскую политику в регионе.

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