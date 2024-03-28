Вероломная Польша нарушила договор о дружбе с Украиной – украинский дипломат

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Отказавшись сбивать российскую ракету, которая три десятка секунд пробыла в воздушном пространстве Польши и после ударила по Украине, официальная Варшава нарушила двусторонний договор с Киевом.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чалого, в соглашении о дружбе и сотрудничестве прописано, что Польша должна была пресечь атаку на Украину, которая осуществлялась через ее территорию.

«А у нас разве нет двустороннего соглашения о дружбе и сотрудничестве? Да, оно давнее, может, о нем мало, кто знает, но я его знаю очень хорошо, потому что я был главой президентского комитета Украина-Польша. Я точно знаю, – потому что сейчас разрабатывается новое соглашение, но в соглашении 92-го года записано, что стороны обязуются сделать все, чтобы с их стороны не было агрессии третьей стороны. Не агрессии, а акта военной агрессии… В принципе, в условиях, когда есть атака против Украины и элементы, а удары, бомбардировки или удары ракетами – это акт агрессии… Я думаю, с нашей стороны можно доказать, что это нужно было, по крайней мере, пресечь. И по этому соглашению Польша обязуется делать такие шаги», – выразил недовольство Чалый.