Вероломная попытка нажиться на умирающей Украине! – Подоляк набросился на польских фермеров

Анатолий Лапин.  
21.02.2024 18:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Польские фермеры, протестующие на границе с Украиной, решили надавить на самое больное ради того, чтобы получать больше дохода.

Об этом в эфире ТСН заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польские фермеры, протестующие на границе с Украиной, решили надавить на самое больное ради того,...

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Подоляк обвинил поляков в попытке решить собственные проблемы за счет Украины.

«Они за достойное дело соревнуются, им хочется получить доход, чтобы семьи фермеров нормально жили и так далее. А Украина не за достойное дело сегодня соревнуется. Ну, мы же не хотим жить нормально, мы же сами себе предложили, чтобы нас тут убивали и так далее. Когда кто-то с польской стороны говорит о том, что он там что-то хочет получить, а давайте я напомню, что фермеры сегодня протестуют не только в Польше, а и во многих других странах, и они говорят о том, что не надо снимать субсидии с сельского хозяйства, не надо делать так называемый «зеленый переход», не надо снижать цены на сельхозпродукцию, не надо увеличивать конкуренцию на сельхозрынках, – имеется в виду Европы, ну, чтобы потребитель платил много, потому что фермеру, независимо от национальности, хочется жить хорошо, а всем остальным хочется жить плохо.

В данном случае мы говорим, о другом – польский фермер, очевидно понимая, что Украина находится в крайне тяжелом положении – я не про экономику сейчас, потому что с экономикой все понятно, – в крайне тяжелом положении, и он свои протесты, которые имеет право реализовать, они же к Брюсселю имеют протесты, а не к нам, – так они решили: «А давайте мы параллельно с этим пойдем в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев», – высказался Подоляк.

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