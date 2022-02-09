«Вероломная зрада»: львовское общежитие назвали именем Моргенштерна

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Новости Украины

Общежитию №6 Львовского национального университета имени Ивана Франко присвоили имя скандального российского рэпера Моргенштерна, который находится в списке лиц, «которые угрожают национальной безопасности Украины».

Об этом сообщили в эфире телеканала «Первый Западный», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в приложении Google Maps здание общежития, находящееся по адресу ул. Пасечная 62Б, теперь называется в честь рэпера Моргенштерна. Автор этой шутки остался неизвестен.

«Такие шутки могут нести большую угрозу, потому что это певец из страны-агрессора. Всё, что нам надо сделать – это максимально мобилизоваться и подать как можно больше жалоб, чтобы это название убрать», – жалуется один из студентов общежития.

Однако, несмотря на многочисленные жалобы студентов и сотрудников университета, которому принадлежит общежитие, старое название в Google Maps ему так и не вернули.

Теперь, если неизвестных, переименовавших общежитие, найдут, им в лучшем случае грозит штраф от 10 до 17 тысяч гривен.

«Если же лицо совершает такое второй раз, повторно, или группой лиц, то санкции намного сильнее. Даже лишение свободы на срок от трёх до шести лет», – пояснила адвокат Ирина Бабий.

Однако это не единственная «зрада» в регионе. Так, работники СБУ обнаружили во Львовской области две ботофермы, которые «работали на российские спецслужбы». Их общая мощность составила 18 тысяч фейковых аккаунтов, а злоумышленниками оказались трое местных жителей.

«Очень важно выявление таких ботоферм. Потому что это единственные ресурс в период гибридной войны, который умело с любой точки страны можно использовать как деструктивное влияние и влиять на настроения населения», – пояснила спикер местного управления СБУ.