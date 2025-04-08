Вероятность – 70 %. Финансовые аналитики оценили перспективы перемирия на Украине

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Агентство Reuters пишет, что американский инвестиционный банк Goldman Sachs обнародовал свой прогноз вероятности заключения мирного соглашения по Украине. Анализ ценообразования облигаций и ситуации на рынках позволяет оценить вероятность замирения довольно высоко – 70%, что резко выше, чем до ноябрьских выборов президента США Дональда Трампа.

«Наше моделирование показывает, что текущая рыночная цена мирного соглашения выросла с менее чем 50% до выборов в США до примерно 70% в настоящее время», — говорится в исследовательской записке для клиентов Goldman Sachs.

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Однако аналитики добавили, что этот показатель сейчас немного ниже пикового значения ожиданий мира в 76%, зафиксированного в феврале нынешнего года.

«Трамп, который хочет, чтобы его запомнили как миротворца, неоднократно заявлял, что хочет положить конец «кровопролитию» трехлетнего конфликта на Украине, который его администрация называет опосредованной войной между Соединенными Штатами и Россией. В прошлом месяце президент Владимир Путин заявил, что Россия в принципе поддерживает предложение США о прекращении огня на Украине, однако боевые действия не могут быть приостановлены до тех пор, пока не будет выработан или прояснен ряд важнейших для Москвы условий», – говорится в публикации.

Владимир Зеленский в ответ заявил, что условия Путина по прекращению огня нереалистичны, и обвинил российского лидера в желании продолжить войну.

В настоящее время Россия контролирует чуть менее одной пятой территории Украины, включая Крым, и большую часть, хотя и не все, из четырех других регионов, которые Москва теперь считает частью России, отмечает агентство.

В целом, не очень понятны причины того оптимизма, который демонстрируют в отношении перспектив сделки по Украине финансовые аналитики. Их «гражданские» коллеги-политологи в этом отношении куда более пессимистичны.