Вероятность войны России и Украины сильно выросла

20.12.2018, Москва, Игорь Петров

Петр Порошенко осознает, что растерял популярность и не получает необходимой для переизбрания на второй срок поддержки от Запада, поэтому киевский режим будет пытаться спровоцировать войну Украины и России.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вероятность войны России и Украины по инициативе Украины очень сильно выросла. Прежде всего, потому, что победа Трампа поставила нынешний киевский режим (поскольку он не легитимный) перед крайне тяжелыми проблемами. И очень велика вероятность, что Порошенко попытается разрубить Гордиев узел. При нынешней ситуации он не получит в Вашингтоне, да и в Брюсселе той поддержки, которая ему нужна», – сказал Хазин.