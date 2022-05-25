Вероятный преемник Жириновского призвал «прекратить бессмысленную бойню»

Руководитель фракции ЛДРПР в Госдуме призвал вооруженные формирования Украины поднять белый флаг и сдаться.

Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы призываем всех офицеров и бойцов ВСУ задуматься над деструктивной позицией Киева, который использует военнослужащих как пушечное мясо. Мы предлагаем задуматься и над надуманным противостоянием. Неонацизм в любом случае будет зачищен и удален с территории Украины, поскольку он не соответствует нормам и принципам человеческой цивилизации XXI столетия.

Может, они в Киеве свои, но вряд ли мы сможем с этим согласиться. Так что предлагаем ВСУ поднять белый флаг и прекратить вооруженное сопротивление. Мы уже призывали к этому и видим, что наши слова услышаны. Давайте прекратим бессмысленную чудовищную и вывихнутую по своим основаниям бойню», – сказал Слуцкий.