Вероятный преемник Жириновского призвал «прекратить бессмысленную бойню»

25.05.2022  15:30 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Руководитель фракции ЛДРПР в Госдуме призвал вооруженные формирования Украины поднять белый флаг и сдаться.

Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководитель фракции ЛДРПР в Госдуме призвал вооруженные формирования Украины поднять белый флаг и сдаться....

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«Мы призываем всех офицеров и бойцов ВСУ задуматься над деструктивной позицией Киева, который использует военнослужащих как пушечное мясо. Мы предлагаем задуматься и над надуманным противостоянием. Неонацизм в любом случае будет зачищен и удален с территории Украины, поскольку он не соответствует нормам и принципам человеческой цивилизации XXI столетия.

Может, они в Киеве свои, но вряд ли мы сможем с этим согласиться. Так что предлагаем ВСУ поднять белый флаг и прекратить вооруженное сопротивление. Мы уже призывали к этому и видим, что наши слова услышаны. Давайте прекратим бессмысленную чудовищную и вывихнутую по своим основаниям бойню», – сказал Слуцкий.

Он привел в пример 115-ю бригаду ВСУ в Северодонецке, которая сдалась из-за необеспеченности продовольствием и боеприпасами.

Слуцкий считается наиболее вероятным новым лидером ЛДПР. Партийный съезд состоится 27 мая.

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