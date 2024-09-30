Вероятный сменщик Шольца в кресле канцлера ФРГ подвел неутешительные для Украины итоги войны

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«Украина никогда не сможет победить Россию, и это никогда не было целью ее западных союзников».

Такую мысль высказал в интервтю немецкому таблоиду Bild лидер главной немецкой оппозиционной партии ХДС и наиболее вероятный сменщик социал-демократа Олафа Шольца на посту федерального канцлера ФРГ Фридрих Мерц

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В интервью изданию он заявил, что западные союзники помогают Украине лишь «не проиграть войну».

«Мы, к сожалению, не можем повернуть время вспять. Если мы будем подводить итоги сегодня, спустя 2,5 года [войны], они выглядят довольно ужасными и очень отрезвляющими. Я говорил об этом недавно в Бундестаге. Мы действовали слишком поздно и делали слишком мало. Я придерживался мнения, и канцлер сказал это в правительственном заявлении через три дня после начала войны, что на самом деле мы сейчас помогаем Украине не чтобы выиграть эту войну, а чтобы не проиграть. Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью», – сказал политик.

«Для меня победа означает: Украина должна восстановить суверенитет над своей территорией. И Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все, чтобы Россия посчитала продолжение войны безнадежным. Но мы довольно далеки от этого», – посетовал Мерц.