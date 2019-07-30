30.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Медицина, Политика, Украина
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Вероятный сменщик Супрун стал советником Зеленского

Президент Владимир Зеленский назначил своим советником основателя клиники «Борис», экс-заместителя мэра Киева, нардепа от «Слуги народа» Михаила Радуцкого, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в указе № 564 от 30 июля.

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“Назначить Радуцкого Михаила Борисовича советником президента (вне штата)”, – отмечается в документе.

Михаил Радуцкий — предприниматель, основатель и президент частной клиники «Борис». В 2014-2015 году был заместителем мэра Киева.

Избран народным депутатом от партии «Слуга народа» (номер 18 в списке).

Сейчас Радуцкого называют вероятным будущим министром здравоохранения.

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