Украина рассчитывает обмануть Россию, сдерживая наступление на Артемовск неподготовленными мобилизованными, одновременно накапливая обученные резервы для обещанного наступления ВСУ.

Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил живущий в ЕС экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, сколько там сейчас гробят укромяса – это очень много, реально много. Там много губят, но там губят, в общем-то, скотинку, слегка разбавив ее неплохими кадрами. И туда идет очень хорошая техника.

Им плевать, сколько они погубят человек – они ставят на успешный удар, который спишет абсолютно все. И они не закладываются на провал, потому что уже на Западе и в Киеве считается безусловной аксиомой, что российские командиры просрут это наступление.

Я бы хотел, чтобы это оказалось не так, но западные стратеги – и политические, и военные, а вслед за ними и киевские исходят из того, что вопрос, в принципе, решен», – заявил Вершинин.