Вершинин: На Западе считается аксиомой, что российские командиры про***т наступление ВСУ
Украина рассчитывает обмануть Россию, сдерживая наступление на Артемовск неподготовленными мобилизованными, одновременно накапливая обученные резервы для обещанного наступления ВСУ.
Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил живущий в ЕС экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«То, сколько там сейчас гробят укромяса – это очень много, реально много. Там много губят, но там губят, в общем-то, скотинку, слегка разбавив ее неплохими кадрами. И туда идет очень хорошая техника.
Им плевать, сколько они погубят человек – они ставят на успешный удар, который спишет абсолютно все. И они не закладываются на провал, потому что уже на Западе и в Киеве считается безусловной аксиомой, что российские командиры просрут это наступление.
Я бы хотел, чтобы это оказалось не так, но западные стратеги – и политические, и военные, а вслед за ними и киевские исходят из того, что вопрос, в принципе, решен», – заявил Вершинин.
Он сомневается в том, что Россия применит ядерное или мощное конвенциональное оружие в случае успеха ВСУ.
«Россия имеет самые солидные запасы оружия. Истекший год дает мне лично основание предположить, а западные партнеры об этом уже говорят достаточно откровенно, что у российского руководства нет некоей составной части, без которой любое оружие работать не будет. Нет той важной составной части, которой не хватает бабушке, чтобы стать дедушкой.
Истекший год показывает, что во всех самых жестких ситуациях российское руководство предпочитает уступать, принимать «непростые решения», делать жесты доброй воли.
Если откровенно говоря, я не верю, что эти люди в принципе способны не то, что нанести ядерный удар «по центрам принятия решений» – пусть даже не основным, пусть даже по киевским, а и нормальным оружием не смеют, заставить себя не могут», – разглагольствовал бывший одессит.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.