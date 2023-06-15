Вершинин: Раздайте Белгороде «Калаши» как в Киеве – иначе там будут восседать Каспаров с Ходорковским

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Российское руководство должно предпринять меры для защиты пограничных с Украиной областей от дальнейших рейдов неонацистов, которые могут закончиться захватом части территорий и объявлением о создании террористического квазигосударства.

Об этом в эфире телеканала «Рой ТВ» заявил живущий в ЕС экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев всерьёз рассматривает тактику ударов по российским пограничным областям. Какие реальные меры предпринимаются для того, чтобы обезопасить российские пограничные области? Я не говорю про обстрелы, но от вторжений с понятными целями. Вот, не дай Бог, захватили бы они Шебекино и объявили бы территорию «освобождённой». Через несколько часов Киев признал бы «свободную Россию» на уровне посольств, и начал бы официально снабжать деньгами. А в Киеве вы понимаете кто. И люди типа Каспарова и Ходорковского уже стоят на низком старте. Они уже и посты в будущем правительстве поделили. И меня удивляет, что бойко говорят, но границы приграничных областей фактически не защищены. Более чем за год у РФ уже не такое позорно маленькое количество войск, но их исчезающе мало даже не для наступления, а для защиты российских областей», – сказал Вершинин.

Он считает, что ни «Вагнер», ни «Ахмат» не справятся с функциями местной территориальной обороны.

«На Белгородщине требуют: «Дайте ополчение, подчините кому угодно». Идёт предложение со стороны «Вагнера»: «Давайте мы приедем, дадим инструкторов, обучим», Ясно, что они обучают, они неформально и руководят, это ясно. Плюнуть на Белгородщину нельзя, и какой находится ход? Туда переводят на дислокацию «Ахмат». Я абсолютно ничего не имею против «Ахмата», они прекрасно экипированы, великолепно делают себе промоушн, и воюют временами неплохо. Но для них эта область не родная. И я практически убеждён, что при всех достоинствах большинства бойцов и командиров «Ахмата» есть там и не очень достойные люди, которые начнут решать свои дела. Огорчая местное население. Да, Рамзан Ахматович узнает, поругает, может даже накажет, но такое возможно. Область должны защищать свои. Да, потом придёт армия, но какое-то территориальное ополчение должно быть. Тщательно отобранное, без него уже нельзя», – добавил аналитик.

По его мнению, Москва должна больше доверять своему народу, и обеспечить его возможностями для самозащиты.

«Можно сколько угодно смеяться над украми, когда в начале освободительного похода российской армии они просто вываливали оружие кучами на улице. Согласен, это повлекло за собой жертвы и так далее. Но это говорит, что в решительный момент они поверили населению. Да, поверили, потому что все опросы показывали, что за восемь лет им достаточно промыли мозги. Но, по крайней мере, они знали, что население в основном не рыхло, что оно откликнется. А все побочные эффекты война спишет. А тут нет ощущения, что власть верит своему народу. А если ты боишься свой народ больше, чем бандеровщину, это может привести к бесславному финалу. Потому что бандеровщина не пощадит. Народ-то свой всё простит ежели что, а бандеровщина не пощадит. В Белоруссии уже формируется народное ополчение, там не боятся. Естественно, там проверяют людей. Из тех, кого проверили, формируют части, тренируют, доверяют оружие. В Белоруссии людям верят», – подытожил Вершинин.