«Вершинина, Рожина, Подоляку – в окопы на цепь!» – полковник МО РФ

Новости Украины

Блогеры, ничего не соображающие в тактике войны и критикующие нынешнее военное руководство, должны сидеть в своем «гнезде» и не наводить панику среди населения.

Об этом на YouTube-канале «Politwera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в отставке Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас они темы начинают разгонять – мобилизации. Аж целый Рожин написал, который прётся, когда его полковником называют. Что он, нах#р, понимает в этой мобилизации? Я в наставлении по мобилизации написал несколько страниц, и сейчас могу сказать, что я даже не знаю последних нюансов мобилизационных, потому что они менялись. Или сейчас начинают: почему так мало войск? Ребята, а вы оценку обстановки полностью проводите? Вы в курсе, сука, что границы у России не только Украины? Там есть поляки где-то, север, что резервы надо держать. Для чего разгоняется тема мобилизации всякими полковниками ФСБ, которым их родное ведомство в списке спецрезерва до сих пор рты закрыть не могут, этому дебилу? Для чего разгоняется тема мобилизации? Чтобы испугать народ российский, чтобы сейчас все жёны схватились за выступающие части мужей, по принципу Павленского, прибивая яйца к полу квартиры, что никуда ты не пойдешь, ложись, не пущу», – ругался Трухан.

«У любого матроса самая главная боевая часть эта та, в которой ему мичман п#@ды дает, за которую он отвечает. Извините, но уже голова съехала от этих дебилов. У нас страна совершенно немаленькая. У нас угроз на каждом направлении миллион, там стоят блокирующие вещи. Еще непонятно, что с белорусами делать, союзники, мать его етить. У нас дохренища вопросов и проблем, а тут начинают всякие деятели разгонять про генералов-предателей. Слышь ты, солнышко, сука! Ты сначала с лейтенанта до этого генерала проползи через все гарнизоны, через все войны и в живых останься, а потом будешь рассказывать, кто из них предатель, кто из них кто. Сидишь в своем тактическом гнезде и сиди. Воюешь – молодец, орден дадут. Нехрен себя считать умнее всех и сеять в людях панику и недоверие. Мобилизацию им подавай. Вершинина, Рожина, Подоляку – в окопы, приковать за цепь, б#@дь, пусть говном плюются», – возмущался полковник.