Версия: Лукашенко попытается «продать» Путину данные американского следствия

14.09.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет требовать от России экономических уступок в обмен на материалы американского расследования по отмыванию российских денег.

Такую версию в своем телеграм-канале высказал бежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Дело «Белгазпромбанка», точнее его начало – результат расследования в США и Латвии (ABLV банк) по отмыванию российских денег. В том числе денег «Газпрома». Временная администрация в белорусской дочке – это было не про спасение банка, а про получение информации, которую можно продать. Либо американцам либо, как сегодня, вероятнее всего получится, русским (с гарантиями нераспространения третьей стороне) в обмен на компромиссы по выходу из кризиса», – полагает автор.

Он также предположил, что условием России, выдвинутым Лукашенко, станет освобождение из СИЗО бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и главы его предвыборного штаба Марии Колесниковой.

«Дело Бабарико – отдельная тема. Оно в значительной мере “собиралось на коленке” – потому что рассказать о внутренней кухне международного расследования – слишком большой риск. Кормили “внутренней” кухней. Освобождение Бабарико после визита в Москву будет означать, что в Беларуси пошли на определённые уступки. Если же выйдет вся его команда, то можно утверждать, что в Беларуси появляется “своя Юлия Тимошенко”. Вопрос только кто будет претендовать на эту роль – сам Бабарико либо госпожа Колесникова», – написал Тышкевич.

В июне Комитетом госконтроля (КГК) Белоруссии было возбуждено уголовное дело в отношении менеджмента «Белгазпромбанка» по статьям, касающимся уклонения от налогов и легализации средств, полученных преступным путем. 15 сотрудников банка, в том числе топ-менеджмент, задержаны. По версии следствия, средства из «Белгазпромбанка» выводились через латвийский банк ABLV. Как сообщили в КГК в расследовании дела «Белгазпромбанка» задействовано 18 стран, в том числе США.

12 июня стало известно, что Нацбанк Белоруссии решил заменить менеджеров «Белгазпромбанка».

На прошлой неделе Мария Колесникова, согласно официальной версии властей была задержана при попытке незаконно пересечь границу, а по версии оппозиции – после того, как воспротивилась насильственной депортации и порвала свой паспорт, и была арестована. Она проходит как подозреваемая по делу о насильственном захвате власти.