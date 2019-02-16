18.02.2019, Москва-Донецк, Максим Карпенко, Владимир Гладков

Первоначально озвученная военными ДНР версия о сбросе взрывных устройств с беспилотника на Донецк не подтвердилась. Диверсия была совершена при помощи заложенных устройств, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Атака на Донецк могла преследовать несколько целей, рассказал «ПолитНавигатору» депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко.

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«Как мне кажется, эти террористические действия преследуют политические цели. Я бы связал это все с приближающимися на Украине выборами. Таким образом, киевский режим хочет обострить здесь ситуацию и использовать это в рамках своей кампании.

Опять-таки, рядом находится гостиница «Парк Инн» – это офис ОБСЕ. Понятно, что сейчас начнется пропаганда со стороны Украины, как обычно они заявят, что «террористы сами себя обстреливают», и плюс, что «покушаются на международных наблюдателей». Я не исключу, что сейчас начнется подобная кампания в украинских СМИ.

Явно неспроста выбрано такое центральное место. При этом, по всей видимости, задача этих взрывов была психологическая – оказать психологическое воздействие на население, на жителей Донецка, чтобы они почувствовали определенную угрозу, и оказать давление на международных наблюдателей.

Я думаю, что в ближайшие часы на Украине начнется информационная кампания, которая будет подавать все это под своим соусом. Тогда мы будем понимать, кто конкретно заказчик, и какие политические дивиденды из этого попытаются выжать. Но, как мне кажется, это в первую очередь политическая часть, связанная с выборами, с необходимостью обострить ситуацию.

Это ложится в рамки кампании Порошенко, потому что он сделал ставку на радикальный электорат, который хотел бы силового продолжения, а не политико-дипломатического урегулирования. За этим могут последовать еще какие-то действия и заявления.

Мы видим нежелание Украины идти по минскому формату, с другой стороны ОБСЕ в рамках Минских договоренностей здесь присутствуют. Мы видели, как иногда была фиксация того, что вооружений, которые должны быть отведены, нет в местах отвода, и они находятся на линии фронта. И в последнее время в отчетах ОБСЕ появлялись некоторые данные, которые касались Украины.

Может быть, таким образом оказывается давление на представителей этой организации, чтобы они почувствовали себя некомфортно, и произошла какая-то ротация или еще что-то.

Мне кажется, что цель этих терактов – политические игрища, ниточки ведут непосредственно к администрации Порошенко, они сейчас попытаются обратить все эти террористические акты в политический капитал», – резюмировал Мирослав Руденко.