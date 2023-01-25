Версия: Почему Россия не бомбит «Укрзализницу»

Елена Острякова.  
25.01.2023 07:00
  (Мск) , Москва
Просмотров: 557
 
Дзен, Россия, Транспорт, Украина


Среди бенефициаров «Укрзализницы» могут быть российские бизнесмены. Именно поэтому железные дороги Украины не попадают под ракетные удары, и по ним спокойно передвигаются эшелоны с натовским вооружением.

Такую версию в интервью Виталию Колпашникову высказала секретарь Объединенной коммунистической партии экс-депутат Госдумы Дарья Митина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди бенефициаров «Укрзализницы» могут быть российские бизнесмены. Именно поэтому железные дороги Украины не попадают...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Я, например, очень хочу посмотреть структуру собственников «Укразализницы» – украинской железной дороги. Понятно, что у нас нет доступа к регистрационным и всяким прочим документам. Но у меня упорное ощущение, что они в совместной собственности наших фигурантов и украинских. Потому что то бережное и деликатное отношение к украинским железнодорожным путям наталкивает на мысль, что кормятся с нее отнюдь не только украинские олигархи. И так в любой отрасли», – сказала Митина.

Она напомнила, что против помощи Донбассу в 2014 году выступал почти весь российский крупный капитал, у которого на Украине находились значительные активы.

«Вот тот же Дерипаска. Прекрасненько ему жилось с Николаевским этим комбинатом, которым он рулил. У нас глобализм – транснациональный каптал. Капитал вещь глобальная. Прекрасненько себе Дерипаска управлял этим комбинатом в Николаеве, доил его, получал прибыль. И никакие государственные границы и другие паспорта ничему не мешали. Только сейчас, начав СВО, мы понимаем степень интеграция большого бизнеса, что украинского, что российского», – сказала Митина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть