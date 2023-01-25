Версия: Почему Россия не бомбит «Укрзализницу»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Среди бенефициаров «Укрзализницы» могут быть российские бизнесмены. Именно поэтому железные дороги Украины не попадают под ракетные удары, и по ним спокойно передвигаются эшелоны с натовским вооружением.

Такую версию в интервью Виталию Колпашникову высказала секретарь Объединенной коммунистической партии экс-депутат Госдумы Дарья Митина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я, например, очень хочу посмотреть структуру собственников «Укразализницы» – украинской железной дороги. Понятно, что у нас нет доступа к регистрационным и всяким прочим документам. Но у меня упорное ощущение, что они в совместной собственности наших фигурантов и украинских. Потому что то бережное и деликатное отношение к украинским железнодорожным путям наталкивает на мысль, что кормятся с нее отнюдь не только украинские олигархи. И так в любой отрасли», – сказала Митина.

Она напомнила, что против помощи Донбассу в 2014 году выступал почти весь российский крупный капитал, у которого на Украине находились значительные активы.

«Вот тот же Дерипаска. Прекрасненько ему жилось с Николаевским этим комбинатом, которым он рулил. У нас глобализм – транснациональный каптал. Капитал вещь глобальная. Прекрасненько себе Дерипаска управлял этим комбинатом в Николаеве, доил его, получал прибыль. И никакие государственные границы и другие паспорта ничему не мешали. Только сейчас, начав СВО, мы понимаем степень интеграция большого бизнеса, что украинского, что российского», – сказала Митина.