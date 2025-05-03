Ученые Пенсильванского университета выпустили доклад, в котором доказывают «маловероятность» причастности США, Норвегии а также группы украинских диверсантов к подрыву газопроводов «Северный поток».

Об этом соучредитель Лаборатории космической дипломатии RDP Бенджамин Шмитт заявил в Атлантическом совете (нежелательная в России организация), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считаем вероятным, что в инцидентах с подрывом «Северных потоков» замешана сама Российская Федерация. Мы уверены в этих выводах на среднем уровне. Широкий круг открытых вопросов не позволяет нам сделать более точные выводы, но повышает или снижает вероятность в каждом из этих случаев», – сказал Шмитт.

В доказательство этого утверждения, сделанного с высокой долей вероятности («хайли пробебли»), он указал на присутствие в Балтийском море российских судов, некоторые из которых были якобы оснащены подводным вооружением. Также после диверсии три судна пытались приблизиться, но были перехвачены шведскими, датскими и американскими военными кораблями.

При этом в использование для диверсии яхты «Андромеда», которая по данным некоторых СМИ была зафрахтована украинскими спецслужбами, Шмитт не верит, поскольку он сам не смог попасть в ее рубку из-за собственной полноты.

«Я был на самой яхте. Я не заходил внутрь, но стоял прямо за ней и пытался измерить. Знаете, я довольно крупный. Я не думаю, что мог бы пролезть в каюту, не повернувшись немного. Это, чтобы показать вам масштаб. У вас есть большая компрессорная камера, все эти технические газы. Все эти вещи нужно учитывать. В СМИ постоянно всплывает информация, что во всем виноват Зеленский, что он вводит всех в заблуждение. Есть эксперты, которые говорят, что в Украине много дворцовых интриг, несмотря на то, что мы ее поддерживаем. В некоторых СМИ были опубликованы интервью, в которых говорилось, что Зеленский якобы знал об этом и хотел отменить, но не смог связаться с исполнителями этой секретной операции. Но немецкие исследователи говорят, что яхта подавала сигналы по всей западной Балтике, в том числе, проходящим круизным лайнерам», – сказал Шмитт.

Он напомнил, что после теракта «Андромеду» обыскивали в польском порту. Команда и пассажиры устроили «пьяную вечеринку», и на них пожаловались соседи. Шмитт утверждает, что один из участников вечеринки сейчас свободно живет в России.

Еще одним доказательством он считает то, что «администрация Байдена не продемонстрировала никаких заявлений», подтверждающих ее причастность к взрыву, а растерянность западных СМИ создала «пустота, благоприятную для российской пропаганды».

Ученые Пенсильванского университета рекомендуют НАТО «дать понять Кремлю, что они все знают», и не дать европейским политикам снова запустить «Северные потоки».