Вертолёты РФ заставили нацистов поменять тактику – Хайруллин

Владимир Гладков .  
16.06.2023 19:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Из-за страха перед российской авиацией украинская армия практически полностью отказалась от использования больших скоплений техники и перешла к тактике ночных вылазок.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за страха перед российской авиацией украинская армия практически полностью отказалась от использования больших скоплений...

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«От Орехово до Новодонецкого, это стык Запорожской и Донецкой областей, и там сосредоточено порядка 30 украинских бригад, это порядка 60 тысяч человек, как раз весь их основной стратегический резерв.

Больше всего они боятся наших вертолётов – «Аллигаторов», «Ночных охотников». Поэтому они начали прятать свои войска», – сказал Хайруллин.

Кроме того, ВСУ сильно изменили тактику – теперь они предпочитают действовать по ночам небольшими группами пехоты.

«Плюс они поменяли тактику, начали наступать по ночам. Видимо, кто-то дал им команду. Только сегодня утром у нас на авдеевском направлении был туман, и когда он рассеялся, они увидели, что пятнадцать человек ползёт к их окопам. Быстренько их разобрали, двух украинцев взяли в плен.

Вот они начали действовать такой тактикой – малыми группами пытаются идти вперёд», – сказал военкор.

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