Вертолёты РФ заставили нацистов поменять тактику – Хайруллин

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Из-за страха перед российской авиацией украинская армия практически полностью отказалась от использования больших скоплений техники и перешла к тактике ночных вылазок.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От Орехово до Новодонецкого, это стык Запорожской и Донецкой областей, и там сосредоточено порядка 30 украинских бригад, это порядка 60 тысяч человек, как раз весь их основной стратегический резерв. Больше всего они боятся наших вертолётов – «Аллигаторов», «Ночных охотников». Поэтому они начали прятать свои войска», – сказал Хайруллин.

Кроме того, ВСУ сильно изменили тактику – теперь они предпочитают действовать по ночам небольшими группами пехоты.

«Плюс они поменяли тактику, начали наступать по ночам. Видимо, кто-то дал им команду. Только сегодня утром у нас на авдеевском направлении был туман, и когда он рассеялся, они увидели, что пятнадцать человек ползёт к их окопам. Быстренько их разобрали, двух украинцев взяли в плен. Вот они начали действовать такой тактикой – малыми группами пытаются идти вперёд», – сказал военкор.