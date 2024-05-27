«Веры Путину нет» – Зеленский отказался от переговоров с Россией в Саудовской Аравии

Вадим Москаленко.  
27.05.2024 17:34
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Владимир Зеленский отказался участвовать в переговорах о прекращении огня, если на них будет присутствовать Россия.

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Владимир Зеленский отказался участвовать в переговорах о прекращении огня, если на них будет присутствовать...

Об этом он заявил в ходе совместного брифинга по итогам встречи с председателем правительства Испании Педро Санчесом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В конце года в Саудовской Аравии может пройти мирный саммит с участием России. У Владимира Зеленского поинтересовались, поедет ли он на эту встречу.

По всей видимости, он окончательно понял, что инициированный Киевом швейцарский саммит без России провалился, не начавшись.

«Никакой веры Путину нет. Мы провели боле двухсот раундов переговоров в рамках Нормандских встреч и Минских соглашений, это началось ещё до моего президентства.

И результатов никаких не было – оккупированные части нашей территории остались в оккупации. Обычные люди, которые боролись за свободу Украины на территории Крыма и Донбасса, были брошены в тюрьмы.

Возвращение этих людей даже за столом переговоров не дали никакого результата. Все шаги не привели к прекращению войны, к деоккупации наших территорий, и к устойчивому миру», – ответил Зеленский.

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