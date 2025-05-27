«Верят только идиоты»: львовский русофоб призвал отказаться от прежних границ Украины

Украина должна осознать невозможность возвращения занятых российской армией территорий.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил известный антироссийской позицией телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Встает очень четко проблема целей войны. Все мировые игроки для себя плюс-минус поняли, какими теперь являются цели войны, при понимании, что достижимыми, наши цели уже не являются и не будут являться. Ну, теперь это время «95-го квартала». Это вам, блин, не аниме на PDF-ках клепать, всякие слайдики о несломленности, это уже государственная стратегия. Это же катастрофическая ситуация, когда война теряет свои цели, все цели становятся недостижимыми, и тогда что? Прикрываться старой риторикой, которая уже просто говна стоит, она уже перебродила, отработала свой ресурс, эта идея, эти нарративы высочайшие, максималистские…

20% территорий уже оккупировано по факту, это никто отдавать не будет. Этот вопрос уже закрыт вообще, может для идиотов еще открыт, я не знаю. Я не понимаю логики людей, которые до сих пор еще этого не понимают. То есть этот вопрос уже закрыт, позиции врага сильны», – заявил Дроздов.