Весь доход от хорошего урожая Украина спустит на закупку подорожавшего угля – эксперт

Второе полугодие для украинской экономики будет сложнее первого, и на это повлияет, в том числе, рост цен на уголь и газ на фоне низких запасов этих энергоносителей, из-за чего Украина вынуждена закупать их накануне отопительного сезона, в период максимальных цен.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас по итогам первых двух месяцев (третьего квартала) началась рецессия, у нас два квартала подряд – падение экономики по отношению к предыдущему кварталу. Мы вошли в рецессию, не успев толком выйти из предыдущей. И это мы умудрились сделать на фоне рекордных цен на железную руду, рекордных цен на подсолнечное масло, хорошо подорожавшую кукурузу.

То есть, все наши экспортные товары в первом полугодии очень сильно подорожали, а энергоносители мы в первом полугодии упорно не покупали, дожидаясь пока они подешевеют. Вот теперь они «подешевели» – раза в два стали дороже. Мы их теперь покупаем, и понятно, что во втором полугодии будет еще хуже, даже несмотря на супер-урожай – он вряд ли сумеет компенсировать то, что сейчас необходимо закупить по углю.

Вот, министр энергетики говорит, чтобы пройти зиму (необходимо закупить угля) где-то на 500 миллионов долларов, а мне так видится, что где-то на 750 миллионов по новым ценам нам нужно докупить, чтобы зимой не встали ТЭС. Нам нужно, наконец, докупить газ.

Он уже докупается – в августе мы докупили больше миллиарда кубов газа, и цена его была 440-450 долларов. Можно было это сделать, скажем, в апреле по 240, но мы покупаем по 440 в сентябре. И докупать еще надо миллиард и, видимо, уже будет не по 440, а по 500, а может быть и больше. Это все тоже ложится минусом на ВВП», – сказал Сергей Саливон.