«Весь Донбасс должен превратиться в укрепрайон» – в Киеве готовятся к долгой войне

Вадим Москаленко.  
27.01.2024 23:31
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс


Для продолжения затяжной войны Киеву пора превращать весь оставшийся под контролем ВС Донбасс в зону ведения боевых действий.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил главред пропагандистского сайта «Цензор», украинский военкор Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для продолжения затяжной войны Киеву пора превращать весь оставшийся под контролем ВС Донбасс в...

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«Нам нужно строить, весь Донбасс должен превратиться в укрепрайон. У нас можно и нужно рыть полосы за Авдеевкой, для прикрытия Мирнограда и Покровска», – сказал Бутусов.

Он подчеркнул, что если рассредоточить войска по находящимся в тылу городам, ВКС РФ станет сложнее наносить по ним удары.

«Эти укрепления будут использоваться войсками во втором и третьем эшелоне обороны. Но они тоже нужны, потому что враг массировано применяет дроны, ракеты-бомбы. И войска надо рассредоточивать на большую глубину», – добавил военкор.

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