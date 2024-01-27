«Весь Донбасс должен превратиться в укрепрайон» – в Киеве готовятся к долгой войне

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Для продолжения затяжной войны Киеву пора превращать весь оставшийся под контролем ВС Донбасс в зону ведения боевых действий.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил главред пропагандистского сайта «Цензор», украинский военкор Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно строить, весь Донбасс должен превратиться в укрепрайон. У нас можно и нужно рыть полосы за Авдеевкой, для прикрытия Мирнограда и Покровска», – сказал Бутусов.

Он подчеркнул, что если рассредоточить войска по находящимся в тылу городам, ВКС РФ станет сложнее наносить по ним удары.

«Эти укрепления будут использоваться войсками во втором и третьем эшелоне обороны. Но они тоже нужны, потому что враг массировано применяет дроны, ракеты-бомбы. И войска надо рассредоточивать на большую глубину», – добавил военкор.