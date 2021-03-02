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02.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Крым, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Севастополь, Скандал, Украина
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«Весь Крым выслать в Сибирь!» – во Львове предвкушают введение в действие закона о «коллаборантах»

Новости Украины

Украинские политики напрасно боятся, что после «деоккупации» вышедших из состава Украины территорий под готовящийся законопроект «о коллаборантах» попадёт половина населения – чем больше, тем лучше.

Об этом в эфире «4 канала» заявил скандальный львовский телеведущий и отъявленный русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я постоянно пытаюсь подживить эту идею о национальном украинском материковом законодательстве о коллаборационизме. Оно перезрело уже, и есть такой подспудный страх у политиков заходить в эту тему, мол, тогда мы половину населения провозгласим коллаборантами – да сколько провозгласим, столько провозгласим!..

Я не боюсь добрую половину нынешнего населения Крыма назвать «понаехавшими» с пророссийскими абсолютно упоротыми украинофобами. Я их не боюсь назвать коллаборантами, даже если это будет и половина населения – ну и хорошо!» – истерил Дроздов.

«Я б их всех! Я б им так: месяц, государство Украина даёт тебе бесплатный билет, пенделя в жо… вот в это, и лети себе в свою Сибирь прямым рейсом! На борту тебе дали две канапешки, виски – ты возвращаешься на историческую родину, это большой праздник. Ну, а сколько можно панькаться?» – разошёлся русофоб.

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