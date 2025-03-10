«Весь мир будет – за» – Марков хочет отдать Макрона под суд
Президент Франции Эммануэль Макрон должен предстать перед судом как соучастник военных преступлений украинского режима, который он поддерживает.
Об этом политолог Сергей Марков заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Президент Франции имеет свою разведку. Макрон знает, что он открыто поддерживает террористический фашистский режим. Поэтому Макрон – это военный преступник, как и все премьер-министры. Они соучаствуют в этих преступлениях…
Вообще-то, нашим требованием должно быть, чтобы Макрон был арестован и предстал перед судом. Он точно соучастник этих военных преступлений», – сказал Марков.
Он полагает, что когда киевский режим обрушится, наружу выйдут новые подробности преступлений Макрона. Политолог уверен, что обвинение поддержат многие функционеры международных структур, которым нынешний президент Франции намерен составить конкуренцию после своего ухода с поста.
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