Президент Франции Эммануэль Макрон должен предстать перед судом как соучастник военных преступлений украинского режима, который он поддерживает.

Об этом политолог Сергей Марков заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Президент Франции имеет свою разведку. Макрон знает, что он открыто поддерживает террористический фашистский режим. Поэтому Макрон – это военный преступник, как и все премьер-министры. Они соучаствуют в этих преступлениях…

Вообще-то, нашим требованием должно быть, чтобы Макрон был арестован и предстал перед судом. Он точно соучастник этих военных преступлений», – сказал Марков.