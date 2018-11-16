Весь мир не с нами: Большинство в ООН отказалось признать Крым украинским

16.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН в четверг поддержал резолюцию “Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина”, инициированную украинской делегацией.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Отмечается, что резолюцию поддержали 67 государств из 193 входящих в ООН. При этом против проголосовали 26, воздержались 82 делегата.

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В резолюции утверждается, что российские власти применяют пытки в Крыму, а также содержится призыв к международным организациям и специализированным учреждениям системы ООН при упоминании Крыма в своих официальных документах, сообщениях и публикациях использовать формулировку “АР Крым и город Севастополь, Украина, временно оккупированные РФ” и рекомендует то же самое всем государствам и другим международным организациям.

Примечательно, что в принятой 27 марта 2014 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины, в которой содержался призыв не поддерживать присоединение Крыма к России, из 193 стран-членов ООН 100 высказались «за», 11 — «против», 58 стран «воздержались» и 24 страны не голосовали.

Но уже в 2016 году резолюцию о правах человека, в которой Крым признается украинским, Украину поддержали лишь 73 страны, что вызвало возмущение меджлисовских пропагандистов.

В 2017 году аналогичный документ поддержали 70 стран-членов ООН при 76 воздержавшихся и 26 проголосовавших “против”.

В этом же году количество поддержавших, как следует из приведенных выше результатов голосования, стало меньше на три страны, а количество воздержавших увеличилось на 6 делегаций.