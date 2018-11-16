//exit;
16.11.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Весь мир не с нами: Большинство в ООН отказалось признать Крым украинским

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН в четверг поддержал резолюцию “Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина”, инициированную украинской делегацией.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Отмечается, что резолюцию поддержали 67 государств из 193 входящих в ООН. При этом против проголосовали 26, воздержались 82 делегата.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В резолюции утверждается, что российские власти применяют пытки в Крыму, а также содержится призыв к международным организациям  и специализированным учреждениям системы ООН при упоминании Крыма в своих официальных документах, сообщениях и публикациях использовать формулировку “АР Крым и город Севастополь, Украина, временно оккупированные РФ” и рекомендует то же самое всем государствам и другим международным организациям.

Примечательно, что в принятой 27 марта 2014 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины, в которой содержался призыв не поддерживать присоединение Крыма к России, из 193 стран-членов ООН 100 высказались «за», 11 — «против», 58 стран «воздержались» и 24 страны не голосовали.

Но уже в 2016 году резолюцию о правах человека, в которой Крым признается украинским, Украину поддержали лишь 73 страны, что вызвало возмущение меджлисовских пропагандистов.

В 2017 году аналогичный документ поддержали 70 стран-членов ООН при 76 воздержавшихся и 26 проголосовавших “против”.

В этом же году количество поддержавших, как следует из приведенных выше результатов голосования, стало меньше на три страны, а количество воздержавших увеличилось на 6 делегаций.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть