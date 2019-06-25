«Весь мир с нами»: ПАСЕ разрушила ложную иллюзию Украины

25.06.2019, Киев, Михаил Рябов

Опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты пояснили, почему решение ПАСЕ о возвращении полномочий делегации России вызвало по-настоящему истерическую реакцию представителей официального Киева.

«Это разрушает созданную за пять лет иллюзию, что «весь мир с нами». Поскольку санкции против делегации РФ в ПАСЕ были одними из первых, их отмена может быть предвестником постепенной отмены всех остальных санкций со стороны ЕС.

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Плюс оказалось, что в Европе Украину поддерживает только «пояс влияния США»: Британия, Польша и страны Балтии (ну ещё Швеция)», – говорит политический обозреватель Олег Хавич.

Более того, в поддержку России голосовала даже делегация Голландии, хотя ее чиновники накануне обвиняли РФ в причастности к атаке на малайзийский «Боинг», сбитый в Донбассе, отмечает политолог Владимир Корнилов.

По мнению эксперта, в такой позиции Нидерландов нет ничего удивительного.

«Украинцы как будто впервые сталкиваются с позицией Нидерландов, которая, мягко говоря, расходится с позицией Украины. То для них шоком стали результаты нидерландского референдума по Соглашению Украина-ЕС. Теперь становится шоком результат голосования в ПАСЕ. Это лишний раз свидетельствует, что в Киеве совершенно не знают Европу, не понимают ее и понятия не имеют, что те самые «европейские ценности», за которые якобы сражаются украинцы, на самом деле базируются на холодном расчете и стремлению к собственной выгоде.

В Голландии тоже устали от санкций против России. До 2014 г. Нидерланды были одним из крупнейших европейских партнеров РФ, их предприятия потеряли очень много от санкций. И понимают, что когда-то надо начинать разрывать этот порочный круг», – сказал Корнилов.