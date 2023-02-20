«Весь мир с Украиной» – это 50 стран по подсчетам Байдена

Елена Острякова.  
20.02.2023 15:44
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, США, Украина


Украина побеждает, потому что ей помогает «весь мир».

Об этом президент США Джо Байден заявил сегодня в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина побеждает, потому что ей помогает «весь мир». Об этом президент США Джо Байден...

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«Это наибольшая сухопутная война в Европе за три четверти века, и вы побеждаете, несмотря на другие мысли и прогнозы. С самого первого момента, когда получил донесения разведки еще год назад, мы сосредоточились на том, как нам собрать весь мир на поддержку Украины и обеспечить ваш успех. И тогда весь народ Америки решил, что мы будем помогать. Мы создали коалицию по всему миру – более 50 стран помогают Украине защищаться», – сказал Байден.

Он сообщил, что коалиция уже поставила на Украину 700 танков, 1000 боевых бронированных машин, 1000 артсистем, 2 млн снарядов, 15 РСЗО и систем ПВО. США выделили на вооружение 2 млрд долларов и намерены выделить дополнительные боеприпасы для «хаймерсов»,  а также ввести новые санкции.

Российская экономика, по его мнению, в сложной ситуации, а граждане бегут из России.

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