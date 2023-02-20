«Весь мир с Украиной» – это 50 стран по подсчетам Байдена

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина побеждает, потому что ей помогает «весь мир».

Об этом президент США Джо Байден заявил сегодня в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Это наибольшая сухопутная война в Европе за три четверти века, и вы побеждаете, несмотря на другие мысли и прогнозы. С самого первого момента, когда получил донесения разведки еще год назад, мы сосредоточились на том, как нам собрать весь мир на поддержку Украины и обеспечить ваш успех. И тогда весь народ Америки решил, что мы будем помогать. Мы создали коалицию по всему миру – более 50 стран помогают Украине защищаться», – сказал Байден.

Он сообщил, что коалиция уже поставила на Украину 700 танков, 1000 боевых бронированных машин, 1000 артсистем, 2 млн снарядов, 15 РСЗО и систем ПВО. США выделили на вооружение 2 млрд долларов и намерены выделить дополнительные боеприпасы для «хаймерсов», а также ввести новые санкции.

Российская экономика, по его мнению, в сложной ситуации, а граждане бегут из России.