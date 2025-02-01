Сразу начав критиковать и обвинять уходящего президента США Джо Байдена, Владимир Зеленский расписался в своей неблагодарности.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неблагодарность Зеленского к Байдену… да, мы знаем, что он мог бы сделать для страны больше. Но если бы он не сделал того, что сделал, нашей страны бы уже не существовало. Нас с тобой точно, а ещё и сотен тысяч человек. Тем не менее, Зеленский ещё при действующем Байдене, заявляет, что политика Байдена – это на букву Х. Прямым текстом. И вообще, что из-за коррупции половина выделенных Украине денег осталась в США, поэтому ату того Байдена и его команду», – сказал экс-генпрокурор.