«Весь мир увидит!» – Меджлис замышляет опасную провокацию на крымской границе

22.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Боевики запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа», при участии украинских националистов и депутатов, планируют показательно нарушить российскую государственную границу, незаконно перейдя на территорию Крымского полуострова.

При этом экстремисты намерены втянуть в свою провокацию международные организации.

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Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава «Меджлиса», экс-депутат Верховой рады Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы выступаем с инициативами конкретных действий. Одна из наших инициативой является такой, что мы объявляем мирную акцию, которая называется «Мир против насилия и оккупации», марш достоинства. В Меджлисе крымско-татарского народа создается штаб. Мы приглашаем, в том числе, «Движение сопротивления капитуляции», мы готовы вместе работать.

2 мая 2020 года, административная граница между материковой частью Украины и временно оккупированным Крымом. Мы собираемся там все и идем к себе домой, переходим административную границу», – рассказал экстремист.

При этом Чубаров выразил надежду, что участие в провокации также примут представители международных организаций, которым будут направлены соответствующие приглашения.

«Мы будем приглашать членов всех национальных делегаций международных организаций: ПАСЕ, ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО, членов Европарламента.

В чем наша цель? Некоторые говорят, что мы провоцируем. Нет, есть решение всех международных организаций. Только заявлений и деклараций Генассамблеи шесть за эти шесть лет. В том числе по поводу того, что Россия – агрессор, а Крым – оккупирован.

Ни одно из этих решений не выполняется, потому что международные институты лишены механизма эффективного выполнения своих решений. И мы говорим тем членам уважаемых международных институций: Мы, крымские татары, как граждане Украины, хотим посодействовать вам в реализации вами же принятого решения по поводу Крыма, идемте с нами, потому что вы приняли решения в поддержку Украины, а это наше суверенное право – идти к себе домой.

Мы видим всех членов этих международных парламентских организаций, мы видим всех народных депутатов Украины, мы будем приглашать их персонально», – обещает националист.