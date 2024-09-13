«Весь мир ждёт» – Кедми подбивает русских на мощную ответку Западу

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За два с половиной года полномасштабных боевых действий Россия не дала серьёзного военного ответа ни на одну вражескую провокацию.

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока никакого серьёзного ответа не было, начиная от взорванного «Северного потока». И сейчас весь мир ждёт – а какой же будет ответ на вторжение в Курскую область? Кроме выдавливания оттуда Украины. А какой будет ответ за атаку на Москву, которая пока долетела только до Раменского? То, что будет не только разрешение, но и благословление на использование ракет для поражения целей на территории России, это было ясно и раньше. Сейчас это только озвучили. Ясно, что решение будет. А что неясно – какой ответ будет», – сказал Кедми.

«Пока никакого серьёзного ответа со стороны России не было, кроме продолжения операции и выдавливания украинских войск как из Донбасса, так и из Курской области. До последнего времени там инициатива была у украинских сил, теперь перешла к российским», – добавил он.