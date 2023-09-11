Весь «украинский газ» призвали отдать США, чтобы «защититься от российской армии»

Анатолий Лапин .  
11.09.2023 18:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Газ, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украине нужно запустить США в энергетическую и транспортную инфраструктуру страны, чтобы таким образом защитить свои объекты.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил эксперт киевского Центра оборонных стратегий Богдан Устименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно запустить США в энергетическую и транспортную инфраструктуру страны, чтобы таким образом защитить...

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По мнению Устименко, в недрах Черного моря якобы имеются невероятные залежи газа, «принадлежащего Украине».

«Было бы намного более важным, чтобы Соединенные Штаты вкладывали деньги в украинскую экономику. Прежде всего, это объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Например, в наши порты, например, в те колоссальные запасы природного газа, которые расположены на украинской части шельфа. Я хотел бы напомнить о том, что прогнозные запасы природного газа в море в украинской части – это порядка двух триллионов кубических метров газа.

Это очень большой объем природного газа. Если бы мы его добывали, например, вместе с нашими американскими партнерами, то мы полностью стали бы энергонезависимыми от Российской Федерации или любой другой страны. Более того, мы могли бы экспортировать этот газ. Американцы – парни прагматичные и, конечно, они будут биться, защищать свое или источники поступления денег в Америку», – мечтал Устименко.

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