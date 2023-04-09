Весь украинский народ заслуживает орден Мазепы – киевский политолог

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Польский президент Анджей Дуда наградил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей государственной наградой Польши – орденом Белого орла, которым в своё время был награждён и печально известный гетман Иван Мазепа.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мазепу много кто орденами награждал. И российские императоры всем иконостасом, и шведские короли, и польские – много. Мазепа очень характерный наш национальный персонаж. Пример человека в очень сложных геополитических условиях, который вместо ставки на внутренние силы искал внешней поддержки. Таких людей в нашей истории масса, особенно в эпоху Руины особенно XVII века после ухода Богдана Хмельницкого, и многие параллели мы можем провести с нынешним временем», – сказал Бортник.

Он привёл некоторые схожие моменты.

«Мы не знаем, как закончится нынешняя история. Возможно, нашего с вами времени не хватит для осознания тех исторических изменений, которые начались, но параллелей можно привести массу. От внешних вмешательств, просто вместо конницы – танки, вместо одних западных центров другие, вместо одной империи та же самая фактически империя. Внутренние конфликты, вещи, связанные с религией, с расколом внутренних политических элит на разные группы, которые начинают служить разным интересам по разные стороны от границ, с захватом значительной части украинских территорий и вообще планами по разделу нашей страны. С очень красивым, импозантным (а Мазепа был очень красивый мужчина, очень импозантный руководитель, харизматичный, с очень импозантным харизматичным руководством, которому не хватает мудрости принять решение не в угоду своей политической карьере, а ради будущего своего народа)», – перечислил политолог.

«Много, к сожалению, параллелей, и параллель не только в этом ордене. Орден действительно авторитетный и очень важный по-своему, наверное. Наверное, Польша так оценивает сегодня работу Зеленского. Хотя я уверен, что этого ордена заслуживает весь украинский народ», – заключил Бортник, в прошлом – помощник депутата Верховной рады Вадима Колесниченко.