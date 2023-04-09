Весь украинский народ заслуживает орден Мазепы – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
09.04.2023 02:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 288
 
Дзен, Колониальная демократия, Политика, Украина


Польский президент Анджей Дуда наградил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей государственной наградой Польши – орденом Белого орла, которым в своё время был награждён и печально известный гетман Иван Мазепа.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польский президент Анджей Дуда наградил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей государственной наградой Польши –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мазепу много кто орденами награждал. И российские императоры всем иконостасом, и шведские короли, и польские – много. Мазепа очень характерный наш национальный персонаж. Пример человека в очень сложных геополитических условиях, который вместо ставки на внутренние силы искал внешней поддержки.

Таких людей в нашей истории масса, особенно в эпоху Руины особенно XVII века после ухода Богдана Хмельницкого, и многие параллели мы можем провести с нынешним временем», – сказал Бортник.

Он привёл некоторые схожие моменты.

«Мы не знаем, как закончится нынешняя история. Возможно, нашего с вами времени не хватит для осознания тех исторических изменений, которые начались, но параллелей можно привести массу. От внешних вмешательств, просто вместо конницы – танки, вместо одних западных центров другие, вместо одной империи та же самая фактически империя.

Внутренние конфликты, вещи, связанные с религией, с расколом внутренних политических элит на разные группы, которые начинают служить разным интересам по разные стороны от границ, с захватом значительной части украинских территорий и вообще планами по разделу нашей страны.

С очень красивым, импозантным (а Мазепа был очень красивый мужчина, очень импозантный руководитель, харизматичный, с очень импозантным харизматичным руководством, которому не хватает мудрости принять решение не в угоду своей политической карьере, а ради будущего своего народа)», – перечислил политолог.

«Много, к сожалению, параллелей, и параллель не только в этом ордене. Орден действительно авторитетный и очень важный по-своему, наверное. Наверное, Польша так оценивает сегодня работу Зеленского. Хотя я уверен, что этого ордена заслуживает весь украинский народ», – заключил Бортник, в прошлом – помощник депутата Верховной рады Вадима Колесниченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть