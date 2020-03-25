«Весь ужас только впереди» – украинская журналистка из больницы с Covid-19

25.03.2020, Киев, Михаил Рябов

Работающая в Верховной раде киевская журналистка Анна Стешенко была госпитализирована в Александровскую больницу с подозрением на коронавирус. Именно в эту столичную клинику привезли уже нескольких депутатов украинского парламента и вип-персон, у которых ранее диагностировали Covid-19 после возвращения из-за границы.

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«Больше всего сегодня меня убил комментарий медсестры. Женщина в химзащите, проводя меня к палате-боксу, поделилась: «Сестра моя тоже врач. Живет в Италии. Вчера звонила мне и криком кричала: «увольняйся, беги! У нас врачи не выдерживают. Вчера коллега повесилась. Мы неделями не выходим из больниц». А что же ждёт нас?» – передает Стешенко разговор с украинскими медиками, которые, по ее словам, осознают, что «весь ужас только впереди».

Журналистка рассказывает, что тест, сделанный в больнице, показывает результат только через 2-3 дня. «Сами врачи говорят, что нет смысла делать экспресс тест. «Они не показывают результат». Лекарств тоже нет. Дают листик с лекарствами от ОРВИ, чтобы купили родные. Также просят передать много воды», – сообщила Стешенко.

Она делится своими опасениями: «Два-три дня – лаборатория. И никакого противовирусного лечения все эти дни. Корона за это время успешно попадает в легкие, и у вас уже пневмония».

«Негласно врачи говорят, что задержка вчера с мазками связана с тем, что наши врачи падают с ног от количества анализов. Их реально много. И это ведь только начало», – отмечает журналистка.

«Со мной ситуация в Александровской больнице на самом деле ещё супер гуд. Вот одна пациентка с пятого этажа (я на шестом) пишет, что уже второй день лежит, и никакого рентгена, никаких мазков. Вечером был ажиотаж. Медсестры жаловались, что опять везут пациентов с подозрением: «Куда мы их будем класть?!», «В ту палату? Там же коронавирус», – слышала за дверью. Тут уже знают, что я журналист. Естественно, медперсонал не в восторге от того, что я делюсь с вами о происходящем отсюда изнутри», – также сообщает Стешенко.

«Условия работы – авральные. Медсестры жалуются о том, что обещанных доплат нет, зато есть серьёзные проблемы с тем как добраться на работу. Главное здесь – не проблема наших медиков, а самой системы, которая однозначно не готова к приему большого потока больных, а они точно будут. Медики уже сейчас и днём и ночью работают. Что будет дальше – сложно даже представить. При том, что Александровская больница – лучшая в Украине. Про регионы страшно подумать», – предостерегает она.

«Сейчас вопрос только к Кабмину, Минздраву, Раде и президенту, всем вместе взятым, которые ответственны за то, что до сих пор не бросили все силы и ресурсы для материального обеспечения врачей, их защиты, возможно, обеспечения госпиталей для их проживания непосредственно рядом с клиниками, чтобы те могли отдохнуть, не ездя на перекладных домой. Плюс – доставка тестов, медикаментов, ИВЛ, костюмов защиты, дезинфекторов, масок, которых для больных даже в палатах нет», – уточняет журналистка.