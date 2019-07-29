29.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Одесса, Россия, Украина
Просмотров:

Весь юг Украины уйдёт под воду, от Крыма останутся лишь горы

Крым превратится в небольшой остров, а Одесса и города юга Украины полностью уйдут под воду. Затопленными окажутся также большие территории как России, как и других стран. Все это произойдет, если на планете полностью растают все льды, говорится в статье National Geographic, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По данным ученых, в результате таяния льдов, значительно увеличится площадь Средиземного, Черного и Каспийского морей, а также Атлантического океана, что и приведет к масштабному затоплению.

Если прогноз подтвердится, то весь Мировой океан через пять тысяч лет поднимется на 65,8 метров, а средняя температура на планете будет составлять 26,6 градусов по Цельсию вместо нынешних 14,4.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть