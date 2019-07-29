Весь юг Украины уйдёт под воду, от Крыма останутся лишь горы

29.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Крым превратится в небольшой остров, а Одесса и города юга Украины полностью уйдут под воду. Затопленными окажутся также большие территории как России, как и других стран. Все это произойдет, если на планете полностью растают все льды, говорится в статье National Geographic, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным ученых, в результате таяния льдов, значительно увеличится площадь Средиземного, Черного и Каспийского морей, а также Атлантического океана, что и приведет к масштабному затоплению.

Если прогноз подтвердится, то весь Мировой океан через пять тысяч лет поднимется на 65,8 метров, а средняя температура на планете будет составлять 26,6 градусов по Цельсию вместо нынешних 14,4.