Веселая вдова — Смерть Навального окончательно освободила его жену

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Юлия Навального не смогла сдержать торжествующей улыбки, когда выступала сегодня на Мюнхенской конференции, на которой «случайно» оказалась.

Так она отреагировала на аплодисменты зала, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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О том, что Юлия не страдает в разлуке с мужем, было известно давно. Еще два года назад в сети появились фото, где она обнимается на пляже с бежавшим в Британию бизнесменом Евгением Чичваркиным.

А на прошлой неделе появилась информация, что у Навальной закрутился роман с главредом связанного с западными спецслужбами проекта Bellingcat Христо Грозевым. Он участвовал в промоутировании «отравления» Навального.

Об этом заявила бывшая помощница Юлии Навальной Анна Гончар.

«Они знакомы много лет, но сейчас у них прям роман. Юлия говорила, что он очень хорошо ладит с ее детьми, особенно с Захаром. Я занималась ее поездками весь 23-й год. Летом они с Христо летали в Ниццу. Останавливались в одном номере. В декабре они на Рождество вместе летали на Монблан», – сказала Гончар, показав документы о бронировании.

По ее словам, Навальная часто заводила романы, и в ФБК (экстремистская организация) утверждали, что ее муж в курсе этого.

Сразу напрашивается шекспировская версия о том, что связанный со спецслужбами Грозев решил устранить соперника в тюрьме. Но экономист Никита Кричевский склонен думать, что МИ6 в данном случае не играла ключевую роль.

«Западные спецслужбы? Они, но чужими руками. Руками Ходора (беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский — ред.), например. Он, как никто другой на Западе знает русскую специфику, в т.ч., в системе исполнения наказаний, ему и карты в руки. «Ходор, как и «соратники» Навального, вольготно устроившиеся на Западе, кровно заинтересованы в Навальном как в новой мученической иконе. А это – мероприятия, гранты, топ в повестке. Вой на болотах будет еще долго», – написал Кричевский в своем тг-канале.

Эту версию косвенно опровергает политолог-иноагент Станислав Белковский, который, как и положено либералу, продвигает каноническую версию об убийстве, «заказанном лично Путиным». При этом Белковский считает, что Навальную будут теперь проталкивать в лидеры оппозиции.

«Навальная – насколько можно понять – летит в Россию. Давно замечено и отмечено, что у неё есть свои отдельные политические способности/ресурсы. И лидерские задатки», – написал Белковский.

В этом случае близкая связь вдовы с агентом Ми6 позволит ее контролировать даже в постели.