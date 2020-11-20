20.11.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Медицина, Местная власть, Политика, Украина
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Веселье закончилось. Теневые князья поднимаются против Киева – Карасев


На Украине намечается серьезный конфликт центральной и местных властей, которые выходят из подчинения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

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«Период относительно спокойный, 2019 – 2020 годов, веселый период, я бы сказал, в духе КВН, подходит к концу. Первое – пандемия. Все оказалось намного сложнее, чем казалось год назад», – сказал Карасев.

По его словам, «за пеленой» пока остаются процессы в регионах.

«Местные элиты или теневые князья начали проводит свою политику, не сильно оглядываясь на заявления, окрики, угрозы центра. Так что центро-периферический конфликт достаточно серьезный. Думаю, будет проблема, как этот конфликт в 2021 году купировать», – резюмировал политолог.


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