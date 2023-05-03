Веселовский: цель атаки на Кремль – обвинить Путина в слабости

Атака беспилотников на Кремль является одним из звеньев украинского контрнаступления, и ее цель – вывести военно-политическое руководство России из равновесия, а если этого не удастся, вызвать критику и разочарования в обществе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире «Радио Крым» политический обозреватель Сергей Веселовский подчеркнул, что события последних суток подталкивают к ответным действиям, но есть ли в том необходимость, с учетом того, что на эти действия у противника расчет.

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«Мы помним Матиаса Руста, который когда-то просто сел на Красную площадь, после чего всё и началось. Есть такое ощущение, что есть ещё люди в стране, которые полагают, что нас это не касается, что не может нигде ничего взорваться, прилететь. Вот в Крыму сегодня задержали рано утром целую группу террористов, и как нам реагировать, чтобы не впасть в какую-то депрессию или не начать бить по столу кулаками и кричать: давайте весь мир в труху, всё уничтожим! – подчеркнул Веселовский. – Фактически мы сейчас видим, как раз то самое гибридное украинское наступление, и надо сейчас говорить, что против нас ведётся война не только на линии фронта, не только её будут пытаться прогрызать западным оружием украинцы, но и внутри нашей страны прямо сейчас бандеровцы ведут против нас войну, как и примкнувшие к ним предатели».

В продолжение темы политолог Денис Батурин отметил, что «долететь» сегодня может куда угодно, но попасть в Кремль – понудить к реактивным действиям.

«Проблема в том, что мы реагируем именно по-другому и по-разному, – пояснил политолог. – Благодаря усилиям нашего руководства действия на Украине являются специальной операцией, а не войной полномасштабной, в которую могла бы быть втянута наша страна, помедли мы ещё чуть-чуть и допусти бы это. И фронт был бы не только там, где границы новых территорий, Крыма и республик Донбасса.

Да всё это теперь российская территория, и не исключено, что, условно говоря, на Кавказе и в других местах вот так и стоит к этому относиться, понимать, что идёт специальная военная операция, но вражеские метастазы достигают самых разных точек нашей страны, самых разных сфер. Ведь не только до Кремля долетели беспилотники сегодня, и не стоит концентрироваться на Кремле. А надо видеть ситуацию в общем. Ну и удар по Кремлю символичен – это понятно, нас хотят понудить и принудить именно к каким-то реактивным действиям, чтобы мы вышли из себя. Я имею в виду наше военно-политическое руководство, раз. Второй момент – это, чтобы если наше военное политическое руководство не выйдет из себя, а будет по принципу «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами» целенаправленно ввести свою линию, то поднимутся внутри страны ультрапатриотические telegram-каналы и прочее там патриоты в кавычках, которые начнут обвинять Путина в слабости, в трусости и во всём в том, в чём они его и так обвиняют постоянно, но с большей силой, дабы оторвать народ как можно больше от президента, разочаровать в нём, и сказать: «видите, какой у вас путин ужасный, а вы за него голосовали, а вы 86% его поддерживаете, как же его можно поддерживать, когда он себя так плохо ведёт?»