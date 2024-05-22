«Веселые картинки» киевского агитпропа. Геббельс обзавидовался

Говорят, что если бы Геббельс дожил до наших дней, он бы стал высшим гуру украинской пропаганды.

Скорее всего, так бы оно и было. Но и без обезьяноподобного апологета тотальной лжи его духовные последыши добились изрядных успехов в деле околпачивания своего народа.

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Сегодня мы поговорим о том, что представляет собой уличная наглядная агитация хунты. Гидом по этой своеобразной выставке будет наш давний знакомый, русский киевлянин Иннокентий. Вот что он говорит:

«Тематику ее условно можно разбить на несколько разделов. Первый и самый главный – ненависть к России (по-украински – «лють».) Эта самая «лють» и призывы уничтожать врагов насаждаются повсюду – и в медиа, и в выступлениях с самых разных трибун. И на улицах ворона над каким билбордом хвост ни задерет, обязательно на нее попадет. Второй раздел – производство вооружений. Оно так широко популяризируется, что поначалу и не понимаешь, а на кой ляд вообще хунте нужны американские ракеты, если полно своих, склепанных кустарным способом на верстачках, в гаражах и сараях. Понимаешь потом, узнав, какого низкого качества эта продукция. И догадавшись, что рекламируемое производство во многих случаях представляет собой просто ширму для отмывки «бабла». Вот, к примеру, плакат, касающийся и «люти», и оружейной клепки. С надписью «С нас начинается смерть врагам». И с правительственным адресом (gov.ua) конторы под названием «Зброяр» («Оружейник», укр.) Если зайти на ее страницу, то сразу увидишь, сколько структур и отдельных «зброяров» занимается созданием дронов, мин, снарядов, а также военной атрибутики и обмундирования. Аж 100 государственных оборонных компаний, 400 частных компаний и 300 000 (!) умельцев – «патриотов». Все они якобы клепают смертоносную технику непонятно какого качества под эгидой министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. На всех них выделяется колоссальное количество денег налогоплательщиков и частных пожертвований».

На этой же странице указывается, что в Украине производится наибольшее количество артиллерийских систем среди всех стран «свободного мира». И цитируется Зеленский, заявивший следующее: «На этот год мы должны выйти на максимальное украинское оборонное произвоство за все время Независимости».

«Ну как они выходят на это самое «максимальное производство», нам известно, – с сарказмом говорит Иннокентий. – Взять хотя бы 1,5 млрд грн (около 36,2 млн евро), стыренных в минобороны Украины, о чем стало известно в конце прошлого года. Но это только вершина айсберга – махинации на зарубежных закупках. А сколько «бабла» вбухивается на 400 частных компаний и на 300 тысяч умельцев разве можно подсчитать? Ведь каждого из них не проверишь. Вот в эту прорву и швыряются бюджетные деньги и донаты, которые постоянно призывают делать для ВСУ».

Судя по сообщениям СМИ и соцсетей, факты раскрытия более мелких махинаций единичные. Вот один из них, красноречиво свидетельствующий, как заключаются договора на поставки оружия и амуниции между подразделениями ВСУ и кустарными «зброярами». Его обнародовала на своем ТГ-канале киевская полиция:

«Взятка за содействие в поставке некачественного военного устройства: полицейские Киевщины сообщили о подозрении руководителю предприятия. Следователи установили, что директор фирмы передал служебному лицу 4 тысячи долларов. За указанную сумму делец предлагал «урегулировать» вопрос с председателем приемной комиссии военной части по поводу поставки некачественного товара и предложил предоставить свою документацию о соответствии. Фигурант также пытался избежать штрафных санкций за невыполнение условий договора, по которым закупка соответствующей продукции планировалась на общую сумму свыше 23 млн грн» (ок. $655 тыс.)».

«А теперь умножьте эти суммы на количество фирмочек и кустарей, зарегистрировавшихся на правительственном сайте и сотрудничающих с частями ВСУ. Или хотя бы на половину их. Или пусть даже на четверть. И вы получите представление, каких огромных масштабов достигает коррупция в секторе вооружений, – так прокомментировал эту новость Иннокентий. – Что же касается донатов, их размеры резко упали за последний год. Вчетверо, кажется. Оно и понятно. Во-первых, народ очень сильно обеднел, а во-вторых, СМИ и паблики пестрят фактами их нецелевого использования и банального разворовывания. Так кому охота свои последние гроши жуликам отдавать? Которые засели на всех уровнях, вплоть до самых высоких. Вот, к примеру, недавно обнаружилось, что на джипе, купленном для нужд ВСУ, по Киеву разъезжает не кто-нибудь, а глава Центра противодействия коррупции Шабунин. Еще вопросы есть?».

Действительно, как сообщило издание «Страна.ua», основатель волонтерского фонда «Паладины» некий Долинский заявил, что внедорожник Nissan Pathfinder был куплен в июне 2023 года по просьбе одного из военнослужащих.

«Волонтеры нашего фонда нашли, приобрели, отремонтировали автомобиль и отвезли в Украину для передачи по назначению. Данный автомобиль был передан на безвозмездной основе для укрепления обороноспособности страны, что подтверждается подписанным актом между волонтером фонда и военнослужащим», – указал Долинский в Facebook.

На вопрос издания – удивился ли он, когда увидел, что машина не доехала до фронта и ею пользуется госслужащий высокого ранга Шабунин, Долинский заявил:

«Удивился не только я, но и бизнесмены, которые донатили на это авто».

Выяснилось также, что главный антикоррупционер числится «мертвой душой» в одной из частей. Видимо, так из него и слепили «героя», которому отдали авто.

Да, донаты – это одна из животрепещущих тем рассматриваемой нами наглядной агитации. Ей посвящены десятки, если не сотни плакатов, развешенных по столице Укрорейха и прочим городам и весям.

«Из них можно выделить серию, посвященную волонтерскому фонду «Справа громад» («Дело общин», укр.), – продолжает Иннокентий. – Он принадлежит Петру Порошенко. Который постоянно хвастается тем, как собирает миллиарды и помогает ими ВСУ. Вот, например, недавно похвалился, что передал военным 2000 FPV-дронов. Однако на деле при помощи этой структуры он проворачивает разнообразные финансовые аферы».

На эту старую привычку Порошенко, чье состояние за два года военных действий увеличилось в 20 (!) раз, обращают внимание и украинские политологи. Один из них, Валентин Гладких, заявил следующее:

«Он через свой фонд, куда поступают пожертвования для ВСУ, приобрел военные облигации на сумму 156 млн гривен ($4,1 млн по текущему курсу Нацбанка Украины), чтобы заработать дополнительно 50 млн гривен ($1,3 млн по текущему курсу НБУ), необлагаемых налогом. Операцию бывший президент Украины осуществил через Международный инвестиционный банк, владельцем которого он является. То есть и здесь он зарабатывает: на банковской комиссии».

«Помогают «шоколадному гетьману» его старые дружки по «Евросолидарности», – продолжает наш собеседник. – Вот один из них на плакате – это некий Степан Барна. Брат депутата Верховной Рады Мыколы Барны. Того самого, который в свое время хватал за причинное место премьера Яценюка, пытаясь стащить его с трибуны. А ещё с пеной у рта настаивал на том, чтобы Почаевскую Лавру отобрали у православных и отдали униатам. Так что очень теплая компания, вместе с Порошенко. Вместе с Яценюком «ты свинья и я свинья, все мы, братцы, свиньи», как пелось в старом советском мультике про кошкин дом. А потом удивляются, что народ донатить не хочет…».

Еще одна тема уличного агитпропа – это сопли по «Азову» и прочим аналогичным «героям». Героизация «Азовщины» – особый сектор в укроагитпропе. Ее насаждают изо всех сил, как на нижеприведенных картинках. Видимо, с той целью, чтобы поддерживать градус липового геройства и особой «люти» в народе, который все больше норовит откосить от мобилизации.

Еще одна разновидность пропагандистского творчества – граффити и малюнки на стенах домов в стиле «Речка, цветы-незабудки, мама печет пирожки. Кушай, сыночек, пока твои зубки не превратились в клыки», – помните фильм «Про Красную Шапочку»?

Вот бежит, например, девочка с самолетиком на веревочке. А на самолетике под крыльями по паре ракет. Смысл улавливаем сразу: воспитывайте укропатриотов с пеленок, растите у них клыки! Правда, промашку тут художник-настенник сделал: платьице у девочки не желто-голубое. Непорядок.

А вот еще панно, где продолжается тема самолетиков (уже, надо полагать, российских). Тут, правда, не девочка, а целый вояка ВСУ (очевидно, из ПВО), который ловит их и цепляет на веревку, как саранчу над плодородными украинскими полями. Правда, сколько ракет он посбивал на мирные дома своих же соотечественников, не сообщается…

«Короче, можно было бы эту белиберду назвать дурацкими «Веселыми картинками», если бы не было так грустно…- резюмирует Иннокентий.