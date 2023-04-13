Весенний призыв пройдёт без электронных повесток – военком

Любовь Смирнова .  
13.04.2023 19:27
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Электронные повестки призывникам еще не вступили в законную силу, и вызов в военкомат в весенний призыв поступит на бумажном носителе.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил военный комиссар Республики Крым Евгений Машуков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Электронные повестки призывникам еще не вступили в законную силу, и вызов в военкомат в...

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«Федеральное законодательство в законную силу не вступило. Сегодня по-прежнему мы пользуемся бумажными носителями информации, но когда законодательство вступит в силу, в личный кабинет гражданина на портале Государственных услуг будет приходить соответствующая повестка, подписанная электронной подписью военного комиссара, на основании которой гражданин будет обязан исполнить свои обязанности либо по воинскому учету, либо по воинской обязанности в целом, – пояснил военком.

– С момента получения ее в личном кабинете гражданин считается оповещенным. Если гражданин ее сейчас не получил, то военный комиссар имеет право направить такую повестку через неделю, через две, через три. То есть провести повторное оповещение призывника. И в один из них гражданин увидит повестку и явится в военный комиссариат».

Призывная кампания в Крыму стартовала 1 апреля. На службу в армию, согласно заданию штаба Южного военного округа, отправятся порядка 2,5 тысяч призывников – это стандартная цифра в каждый призыв.

«По опыту прошлых лет они направляются для прохождения службы в военные части, расположенные на территории Республики Крым, города Севастополя, а также в Центральном и Западном военных округах», – уточнил Машуков.

Традиционно наибольшее количество призывников направят служить в сухопутные войска и морской флот.

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