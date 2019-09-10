«Вешать будем потом»: Американцы манят Сербию фейковым доступом к морю

10.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербские анклавы Косово могли бы быть возвращены под контроль Белграда взамен на признание сербами независимости захваченного албанскими сепаратистами края. Такой вариант развития событий предположил директор Института стратегических исследований в Вашингтоне Григорий Копли.

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По его словам, все страны региона в итоге будут иметь выигрышную комбинацию, и США должны быть вовлечены в процесс ее осуществления, пишет сербское издание Informer.

Так, уверяет Копли, Белград заберет себе населенную сербами часть Косово и сформирует коридор к границам Албании, в результате страна будет иметь выход к морю (в чем разница такого «коридора» с доступом к побережью через соседнюю Черногорию, американец не пояснил).

«Международное признание Косово странами всего мира было фактически вызвано давлением и влиянием США, особенно при администрации Клинтона и после. Сейчас мы имеем ситуацию, когда ряд государств отменяет признание» – отметил Копли.

Однако, считает он, «Косово больше не вернется под эгиду Сербии, как это было раньше».

Копли призвал сосредоточиться на «плане обмена территорий взамен на признание», когда «Сербии будет возвращена та часть Косово, где проживает большинство сербского населения, и будет проложен коридор в западную Албанию, чтобы Сербия могла получить доступ к морю».

Он напомнил, что албанское население в Косово «всегда стремились объединиться с Албанией» – «это очень возможно и может быть признано международным сообществом».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее российские эксперты призвали власти Сербии не верить обещаниям США о возможности усмирить албанских сепаратистов. Политолог Борис Межуев выразил уверенность, что американцы не намерены всерьез «ставить на место своих клиентов, независимость которых они так долго пробивали».

«Американцы могут, как угодно повлиять на Албанию и Косово. Они полностью управляют там ситуацией. Теоретически они могут такую кость бросить Сербии. И потребовать взамен каких-то уступок в вопросах НАТО и прочего. Но это будет обман. Ни в коем случае сербы не должны на это покупаться, потому что, как только они сыграют в какую-то американскую игру, тут же все вернется. Их просто надуют», – согласился политолог Олег Матвейчев.