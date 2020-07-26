«Вешать будем потом»: Санду убаюкивает бдительность русскоязычной Молдовы

26.07.2020, Москва, Елена Острякова

Лидер прозападной молдавской оппозиции Майя Санду накануне президентских выборов спешит заверить, что не является антироссийским кандидатом.

Об этом она заявила в эфире телеканала RTR Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Санду заявила, что не является антироссийским кандидатом



«Я не иду в этой кампании как антироссийский кандидат. Я иду как антикоррупционный кандидат. Я хочу работать на честных людей в этой стране», – сказала Санду.

Сразу после этого она сообщила, что в Москве заранее были в курсе планов президента Молдовы Игоря Додона отправить ее Кабинет в отставку осенью прошлого года.

«Было приглашение, и была договоренность, что я буду в Москве 8 октября. Но за несколько дней до этого господин посол России позвонил министру иностранных дел и сказал: к сожалению, мы не можем принять госпожу Санду, мы назовем новую дату позже. Когда мы спрашивали про новую дату, нам никто не отвечал. После того, что произошло с правительством, мы можем догадаться, что в Москве уже знали об этом», – сказала Санду.

Напомним, что, будучи премьером, Майя Санду пять месяцев откладывала свой визит в Москву. В июле 2019 года она вообще не приняла приглашение премьера РФ Медведева, сославшись на занятость. При этом Санду совершила 8 зарубежных визитов. В том числе, абсолютно бессодержательно прокатилась в США в то время, когда в Кишиневе находился российский виц-премьер Дмитрий Козак.

После этого молдавский премьер побывала в Киеве и заверила президента Украины Владимира Зеленского в своей поддержке.

Все это время Санду устраивала антироссийские демарши. Так, в августе Санду отчитала министра обороны Павла Войку за то, что тот пригласил российского коллегу Сергея Шойгу на празднование Дня освобождения Молдавии без соблюдения всех протокольных процедур. Она также распорядилась вызвать в Кишинев молдавского посла в РФ для консультации.