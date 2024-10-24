Вешатель Зеленского потребовал от украинцев заткнуться

Вадим Москаленко.  
24.10.2024 10:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Соцсети, Украина, Цензура


Жителям Украины не следует жаловаться на информационные ограничения и запрет мессенджеров. Об этом в эфире «11 канала» заявил глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат «Слуги народа» Никита Потураев, ранее угрожавший сажать на кол жителей Донбасса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, можно трактовать как посягательство на свободу слова блокировку или ограничение работы «Телеграм» и других мессенджеров.

Жителям Украины не следует жаловаться на информационные ограничения и запрет мессенджеров. Об этом в...

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«Ни в коей мере нельзя. Потому что человек найдёт, где написать свою мысль о чём-то. Куча разных вариантов, где ты сегодня можешь выразиться», – ответил Потураев.

Он пожаловался на невозможность найти и наказать «троллей» и хамов из социальных сетей.

«Свобода слова подменяется анонимностью. Право на свободу слова подменяется ложью. Ты можешь свободно врать, прикрываясь каким-то псевдонимом. Свобода слова всегда начиналась как свобода рядом с ответственностью. Если я о вас навру, я должен предстать перед судом, который должен меня наказать. А что мы должны делать с анонимами?» – добавил русофоб.

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